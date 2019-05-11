Бенитес: «Мой камбэк в Стамбуле был лучше, чем победа над „Барселоной“»

Бывший наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес прокомментировал недавний камбэк команды в игре с «Барселоной».
Мой камбэк с «Ливерпулем» в Стамбуле был лучше. Тут все ясно. Мы проигрывали «Милану» со счетом 0:3 после первого тайма, у нас было всего 45 минут, чтобы отыграться. Причем мы играли вдали от дома. Нет никаких шансов, что их матч с «Барселоной» был лучше.
Вот если бы так выразился, то я был бы на стороне Бенитеса. А как он сказал, похоже просто на саморекламу и возможность пропиариться лишний раз за чужой счёт. Обида в словах видна невооружённым взглядом. Такие слова не поддерживаю, хоть и стамбульский камбэк и на мой взгляд был весомее нынешнего.
Вот если бы так выразился, то я был бы на стороне Бенитеса. А как он сказал, похоже просто на саморекламу и возможность пропиариться лишний раз за чужой счёт. Обида в словах видна невооружённым взглядом. Такие слова не поддерживаю, хоть и стамбульский камбэк и на мой взгляд был весомее нынешнего.
А тут так, пшик...
А тут так, пшик...