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Бенитес: «Мой камбэк в Стамбуле был лучше, чем победа над „Барселоной“»

сегодня, 00:33
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Бывший наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес прокомментировал недавний камбэк команды в игре с «Барселоной».

Мой камбэк с «Ливерпулем» в Стамбуле был лучше. Тут все ясно. Мы проигрывали «Милану» со счетом 0:3 после первого тайма, у нас было всего 45 минут, чтобы отыграться. Причем мы играли вдали от дома. Нет никаких шансов, что их матч с «Барселоной» был лучше.

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Все комментарии
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ROMA DROGBA
   24 / 1093
сегодня в 00:58
Согласен с Рафой. Тем более что там в соперниках был Великий состав Милана. А тут так, пшик...
Не было тогда уже великого состава, великим он был в конце 80-х по середину (ну, может быть конец) 90-х.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   24 / 1093
сегодня в 00:56
Если бы сказал примерно так: Клопп прекрасно настроил команду, они проявили волю к победе и показали свой характер, как мы в своё время в Стамбуле, а, учитывая, что мы играли не дома да отыгрались всего за 45-ть минут, то наш тот камбэк, наверное, был чуточку весомее...
Вот если бы так выразился, то я был бы на стороне Бенитеса. А как он сказал, похоже просто на саморекламу и возможность пропиариться лишний раз за чужой счёт. Обида в словах видна невооружённым взглядом. Такие слова не поддерживаю, хоть и стамбульский камбэк и на мой взгляд был весомее нынешнего.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   167 / 1093
сегодня в 00:55
Камбэк Ливерпуля Рафы был круче, потому что Ливерпуль увез домой Кубок Лиги Чемпионов на вечное хранение. А победа над Барсой это только проход финал.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   165 / 1093
сегодня в 00:52
Согласен с Рафой. Тем более что там в соперниках был Великий состав Милана.

А тут так, пшик...
112910315
112910315
   19 / 1093
сегодня в 00:36
Бенитес прав, тот камбэк был лучше, или точнее, круче
da da da
da da da
   172 / 1093
сегодня в 00:34
Рафа пока последний топ тренер в истории Ливерпуля.
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