Бенитес: «Мой камбэк в Стамбуле был лучше, чем победа над „Барселоной“»

Бывший наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес прокомментировал недавний камбэк команды в игре с «Барселоной».

Мой камбэк с «Ливерпулем» в Стамбуле был лучше. Тут все ясно. Мы проигрывали «Милану» со счетом 0:3 после первого тайма, у нас было всего 45 минут, чтобы отыграться. Причем мы играли вдали от дома. Нет никаких шансов, что их матч с «Барселоной» был лучше.