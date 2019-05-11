Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, могут ли успехи «синих» в текущем сезоне удержать лидера команды Эдена Азара от вероятного перехода в «Реал». Лондонцы достигли двух кубковых финалов в нынешнем сезоне и уже гарантировали себе место в топ-4 АПЛ .

Я не знаю. Если Азар считает, что его история в этом клубе подошла к концу, значит, по его мнению, она завершена. Я могу попытаться поговорить с ним, но это нелегко. Это нелегко, потому что, само собой, я бы хотел, чтобы Азар остался, но я хочу видеть Азара с высочайшим уровнем мотивации.

Вам нужно спрашивать клуб, так как я не контролирую трансферные вопросы, не отвечаю за продление контрактов, и не могу дать вам ответ. Я могу лишь поговорить с игроком, но не как тренер, а как отец. И в таком случае, я ничего не скажу вам об этом разговоре.