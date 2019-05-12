Александер-Арнольд: «Будет очень больно занять второе место в АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что команде будет очень обидно занимать второе место в чемпионате Англии, несмотря лишь на одно поражение в сезоне.
Даже победа в Лиге чемпионов не подсластит пилюлю, если мы финишируем вторыми в чемпионате. Это будет очень больно, мы так много отдаем сил матчам Премьер-Лиги.
Мы показали, что можем сосредоточиться на двух турнирах, и оба они важны для нас. С таким количеством очков мы практически всегда были бы чемпионами, но это просто экстраординарный сезон.
Напомним, что «красные» вышли в финал Лиги чемпионов, однако в АПЛ за тур до окончания кампании они отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.
Слив двух английских кубков вполне оправдался.
Слив двух английских кубков вполне оправдался.