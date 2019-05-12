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Александер-Арнольд: «Будет очень больно занять второе место в АПЛ»

12 мая 2019, 10:58

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что команде будет очень обидно занимать второе место в чемпионате Англии, несмотря лишь на одно поражение в сезоне.

Даже победа в Лиге чемпионов не подсластит пилюлю, если мы финишируем вторыми в чемпионате. Это будет очень больно, мы так много отдаем сил матчам Премьер-Лиги. 

Мы показали, что можем сосредоточиться на двух турнирах, и оба они важны для нас. С таким количеством очков мы практически всегда были бы чемпионами, но это просто экстраординарный сезон.

Напомним, что «красные» вышли в финал Лиги чемпионов, однако в АПЛ за тур до окончания кампании они отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. 

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2
12 мая в 18:52
Привыкай к "очень больно" ))))))))))))))))))
Klaus-S
Klaus-S
   779 / 840
12 мая в 13:38
Как бы сезон не закончился, я благодарен Ливерпулю за то что они до последнего матча имеют шансы на победу в двух главных турнирах.
Слив двух английских кубков вполне оправдался.
Rizo1
Rizo1
   289 / 840
12 мая в 13:09
Глор муму тут как тут.... за своим коровником по ходу следить не интесно.....(средники как не как)
vastudio
vastudio
   484 / 840
12 мая в 12:26
Надеюсь Брайтон закатает на 96 минуте победный гол)))
vastudio
vastudio
   484 / 840
12 мая в 12:25
Несколько совсем необязательных ничьих подряд делают своё дело...
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
12 мая в 12:15
Шанс упущен уже, увы, жаль, очень жаль Ливер
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
12 мая в 12:10
Удивительный сезон
Abris
Abris
   160 / 840
12 мая в 12:10
Действительно, жаль.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 11:22
Надо морально быть готовым, не от вас сегодня все зависит
амурец
амурец
   115 / 840
12 мая в 11:20
АПЛ для Ливера было бы справедливо
anyway
anyway
   296 / 840
12 мая в 11:19
за 30 лет должны уже были привыкнуть...
Lewa2708
Lewa2708
   226 / 840
12 мая в 11:06
А что сейчас сделаешь.. В свое время сами упустили возможность
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