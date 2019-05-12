Александер-Арнольд: «Будет очень больно занять второе место в АПЛ»

12 мая 2019, 10:58

Полузащитник «Ливерпуля» признался, что команде будет очень обидно занимать второе место в чемпионате Англии, несмотря лишь на одно поражение в сезоне.

Даже победа в Лиге чемпионов не подсластит пилюлю, если мы финишируем вторыми в чемпионате. Это будет очень больно, мы так много отдаем сил матчам Премьер-Лиги. Мы показали, что можем сосредоточиться на двух турнирах, и оба они важны для нас. С таким количеством очков мы практически всегда были бы чемпионами, но это просто экстраординарный сезон.