Бенитес: «У меня есть несколько игроков, которые очень эмоциональны»

Главный тренер «Ньюкасла» рассказал об эмоциональности своих игроков.

У меня есть несколько игроков, которые очень эмоциональны. Поэтому я говорю им: «Успокойся, подумай об этом». Может быть, некоторым игрокам нужно повторять одно и то же три или четыре раза, а некоторым - один или два. Однако большинство футболистов сразу понимает.

Если вы хотите изменить способ проведения тренировок, футболистов сперва нужно убедить в том, что это необходимо, иначе они не будут желать менять то, что делали на протяжении пяти лет.