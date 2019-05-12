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Бенитес: «У меня есть несколько игроков, которые очень эмоциональны»

12 мая 2019, 10:39

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал об эмоциональности своих игроков. 

У меня есть несколько игроков, которые очень эмоциональны. Поэтому я говорю им: «Успокойся, подумай об этом». Может быть, некоторым игрокам нужно повторять одно и то же три или четыре раза, а некоторым - один или два. Однако большинство футболистов сразу понимает. 

Если вы хотите изменить способ проведения тренировок, футболистов сперва нужно убедить в том, что это необходимо, иначе они не будут желать менять то, что делали на протяжении пяти лет. 

Ранее Рафаэль Бенитес прокомментировал предстоящий матч 38-го тура АПЛ против «Фулхэма».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
12 мая в 12:05
В основном это зулуссы.
Abris
Abris
   160 / 840
12 мая в 10:43
Такие игроки есть везде.
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