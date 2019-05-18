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Ганчаренко: «Я доволен игрой»

18 мая 2019, 18:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ.

Я доволен игрой, давления, которое мы оказывали, хватило для победы. Мне кажется, что мы так давно не выигрывали, что уже заждались победы, чувствовали нервозность. Это было важно в этом матче, чтобы хорошо финишировать. Гол Чалова? Никакой ямы нет, он сам заработал пенальти и сам реализовал. Травма Влашича? Думаю, что там ничего серьезного.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 05:40
Игра была неважнецкая.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   328 / 843
18 мая в 22:23
Ни одного голевого момента за весь матч и это называется - я доволен игрой !Дожили !
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 20:15
Игра была отвратительная.
navigators
navigators
   382 / 843
18 мая в 20:06
Можно быть довольным таким результатом, но не такой игрой. Команда вообще не бежит, а пешком теперь сложно выигрывать даже в РПЛ.
starche
starche
   314 / 843
18 мая в 19:36
Доверия Ганчару становится всё меньше...........
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 19:27
А мы нет((
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
18 мая в 19:11
Сколько атак загублено из-за взаимного недопонимания, игроки просто не сыграны.
Молодостью все не оправдаешь. Надо налаживать связи в нападении. Ахметов вообще перестал креативить, а одному Влашичу тащить команду тяжело.
Хорошо хоть Васина заменили и в целом защита сыграла нормально.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 19:01
Как можно быть довольным такой игрой?
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