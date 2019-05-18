Ганчаренко: «Я доволен игрой»

Рулевой ЦСКА прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ .

Я доволен игрой, давления, которое мы оказывали, хватило для победы. Мне кажется, что мы так давно не выигрывали, что уже заждались победы, чувствовали нервозность. Это было важно в этом матче, чтобы хорошо финишировать. Гол Чалова? Никакой ямы нет, он сам заработал пенальти и сам реализовал. Травма Влашича? Думаю, что там ничего серьезного.