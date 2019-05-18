Ганчаренко: «Я доволен игрой»

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ.
Я доволен игрой, давления, которое мы оказывали, хватило для победы. Мне кажется, что мы так давно не выигрывали, что уже заждались победы, чувствовали нервозность. Это было важно в этом матче, чтобы хорошо финишировать. Гол Чалова? Никакой ямы нет, он сам заработал пенальти и сам реализовал. Травма Влашича? Думаю, что там ничего серьезного.
Молодостью все не оправдаешь. Надо налаживать связи в нападении. Ахметов вообще перестал креативить, а одному Влашичу тащить команду тяжело.
Хорошо хоть Васина заменили и в целом защита сыграла нормально.
Молодостью все не оправдаешь. Надо налаживать связи в нападении. Ахметов вообще перестал креативить, а одному Влашичу тащить команду тяжело.
Хорошо хоть Васина заменили и в целом защита сыграла нормально.