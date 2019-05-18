Попович: «Довольны своей игрой»

Хавбек «Оренбурга» Денис Попович поделился впечатлениями после победы над «Уфой» в рамках 29-го тура РПЛ.
Выиграли. Довольны тремя очками. Осталась одна игра, чтобы закончить чемпионат в хорошем настроении.
В начале чемпионата была задача остаться в РПЛ. А после первой половины сезона мы поняли, что если будем хорошо играть, то сможем попасть в еврокубки. Мы довольны своей хорошей игрой в нынешнем сезоне. Выигрывали у «Локомотива», у ЦСКА.
Планы на следующий год? Не знаю. Посмотрим, какая будет команда. Знаю, что у многих игроков закончатся контракты.