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Попович: «Довольны своей игрой»

18 мая 2019, 17:22
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Хавбек «Оренбурга» Денис Попович поделился впечатлениями после победы над «Уфой» в рамках 29-го тура РПЛ.

Выиграли. Довольны тремя очками. Осталась одна игра, чтобы закончить чемпионат в хорошем настроении. 

В начале чемпионата была задача остаться в РПЛ. А после первой половины сезона мы поняли, что если будем хорошо играть, то сможем попасть в еврокубки. Мы довольны своей хорошей игрой в нынешнем сезоне. Выигрывали у «Локомотива», у ЦСКА

Планы на следующий год? Не знаю. Посмотрим, какая будет команда. Знаю, что у многих игроков закончатся контракты.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 02:35
Оренбург с победой!
Alladins
Alladins
   100 / 843
18 мая в 17:23
Молодцы, хорошо играли.
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