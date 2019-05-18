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Сутормин: «Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше»

18 мая 2019, 17:17
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Хавбек «Оренбурга» Алексей Сутормин после победы над «Уфой» подвел итоги нынешнего сезона для своей команды.

Хорошо, что забили быстрый гол, потом стали увереннее действовать. Потом соперник немного перехватил инициативу, но в целом, считаю, что владели преимуществом, забили второй гол и довели дело до победы. 

Мы не смогли достойно побиться за еврокубки. Но хорошо провели сезон, без сильных спадов. Крепкую четверку можно поставить. Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше.

Для команды переломная игра была с «Локо», когда поверили в свои силы, cплотились и поняли, что можем обыгрывать все команды.

Кто лучший игрок чемпионата? Тяжело ответить. Пусть будет Дзюба. Много пользы приносит «Зениту». Он провел неплохой сезон.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
18 мая в 22:02
Удачи Оренбургу!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил mikysss
   4 / 843
18 мая в 18:19
надеюсь в следующем сезоне отправитесь в фнл, ибо нефиг фармить очки бомжевику
Зачем напраслину гонишь ???

У Спартака с Оренбургом 100% -й результат...3 игры - 3 победы...
Ещё не известно кому он больше очков приносит....

Или неконтролируемый мадраж и трепет....перед последним туром...в Оренбурге ???? ))))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил mikysss
   464 / 843
18 мая в 18:13
надеюсь в следующем сезоне отправитесь в фнл, ибо нефиг фармить очки бомжевику
уж не Спартак-то точно) у вас бани страшными стали) да и кто туда хотел-то?... с пальмы негры, чтоб попытаться отмыться? не повезло, там опа! - и Глушаков! мыла не надо, сразу веревку)
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
18 мая в 17:25
Цель- еврокубки!
mikysss
mikysss
   68 / 843
18 мая в 17:22
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       95 / 843
    18 мая в 17:20
    Удачи Оренбургу, отличная команда!
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