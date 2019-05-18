Сутормин: «Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше»

Хавбек «Оренбурга» Алексей Сутормин после победы над «Уфой» подвел итоги нынешнего сезона для своей команды.
Хорошо, что забили быстрый гол, потом стали увереннее действовать. Потом соперник немного перехватил инициативу, но в целом, считаю, что владели преимуществом, забили второй гол и довели дело до победы.
Мы не смогли достойно побиться за еврокубки. Но хорошо провели сезон, без сильных спадов. Крепкую четверку можно поставить. Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше.
Для команды переломная игра была с «Локо», когда поверили в свои силы, cплотились и поняли, что можем обыгрывать все команды.
Кто лучший игрок чемпионата? Тяжело ответить. Пусть будет Дзюба. Много пользы приносит «Зениту». Он провел неплохой сезон.
У Спартака с Оренбургом 100% -й результат...3 игры - 3 победы...
Ещё не известно кому он больше очков приносит....
Или неконтролируемый мадраж и трепет....перед последним туром...в Оренбурге ???? ))))
У Спартака с Оренбургом 100% -й результат...3 игры - 3 победы...
Ещё не известно кому он больше очков приносит....
Или неконтролируемый мадраж и трепет....перед последним туром...в Оренбурге ???? ))))