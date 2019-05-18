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Соболев: «Будем играть для себя и для болельщиков»

18 мая 2019, 17:33

Форвард «Енисея» Александр Соболев заявил, что команда постарается обогнать «Анжи» в турнирной таблице РПЛ.

Какое может быть настроение в команде, когда всем известно, что мы вылетели. Но мы все равно профессионалы и не важно, какие будут у нас матчи, главное то, что мы будем выходить на поле и стараться брать очки. Настрой у нас будет такой же, какой был на предыдущие игры. Будем играть для себя и для болельщиков, чтобы мы могли закончить этот сезон достойно.

Нам принципиально обогнать «Анжи», чтобы закончить чемпионат не на последнем месте. Хочется вылететь достойно, набрать очки, поэтому попытаемся приложить все усилия для этого. Будем доказывать, что мы все-таки футболисты и профессионалы.

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
18 мая в 20:08
К чему это всё он сказал, не понятно.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 18:04
Конечно великое достижение занять предпоследнее место, а не последнее, стыдно за Аленя доведшего Енисей до такого состояния.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 17:37
А до этого для кого они играли ????...)))))
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