Соболев: «Будем играть для себя и для болельщиков»

Форвард «Енисея» заявил, что команда постарается обогнать «Анжи» в турнирной таблице РПЛ .

Какое может быть настроение в команде, когда всем известно, что мы вылетели. Но мы все равно профессионалы и не важно, какие будут у нас матчи, главное то, что мы будем выходить на поле и стараться брать очки. Настрой у нас будет такой же, какой был на предыдущие игры. Будем играть для себя и для болельщиков, чтобы мы могли закончить этот сезон достойно.

Нам принципиально обогнать «Анжи», чтобы закончить чемпионат не на последнем месте. Хочется вылететь достойно, набрать очки, поэтому попытаемся приложить все усилия для этого. Будем доказывать, что мы все-таки футболисты и профессионалы.