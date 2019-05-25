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«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах

сегодня, 16:55
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород3 : 1Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)МордовияМатч завершен

«Нижний Новгород» одолел «Мордовию» в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.

«Мордовия» остается 12-й.

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» - «Мордовия» 3:1 (2:0)
Голы: Голышев 12, Палиенко 42, Салугин 55 - Киреев 66

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогличидзе, Хайруллов, Морозов, Палиенко, Сапета, Фомин, Носов (Скворцов 81), Голышев, Салугин (Делькин 72), Сергеев (Сысуев 56).

«Мордовия»: Кобзев, Ятченко (Деревягин 46), Лебедев, Климов, Соболев (Навлетов 46), Дворецков, Киреев, Орлов (Ермаков 62), Поярков, Петров, Адаев.

Судья: Лаша Верулидзе

В параллельном матче «Тамбов» обыграл «Зенит-2».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   162 / 840
сегодня в 17:38
Поздравляю с победой
Брулин
Брулин
   74 / 840
сегодня в 17:37
Надеемся на то что Нижний пройдет через стыки и будет +1 крутой стадион в Премьер Лиге
Z. Kramer
Z. Kramer
   376 / 840
сегодня в 17:20
Таки не пустили Чертаново в стыки.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   110 / 840
сегодня в 17:15
Нижний Новгород с победой!
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 840
сегодня в 17:03
Тут все было ясно заранее.
Ваня лучший
Ваня лучший
   104 / 840
сегодня в 17:00
    Nimbles
    Nimbles
       64 / 840
    сегодня в 16:57
    Нижний Новгород с победой!
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