«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах

«Нижний Новгород» одолел «Мордовию» в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.
«Мордовия» остается 12-й.
Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» - «Мордовия» 3:1 (2:0)
Голы: Голышев 12, Палиенко 42, Салугин 55 - Киреев 66
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогличидзе, Хайруллов, Морозов, Палиенко, Сапета, Фомин, Носов (Скворцов 81), Голышев, Салугин (Делькин 72), Сергеев (Сысуев 56).
«Мордовия»: Кобзев, Ятченко (Деревягин 46), Лебедев, Климов, Соболев (Навлетов 46), Дворецков, Киреев, Орлов (Ермаков 62), Поярков, Петров, Адаев.
Судья: Лаша Верулидзе
В параллельном матче «Тамбов» обыграл «Зенит-2».