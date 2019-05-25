«Спартак-2» и «Сочи» сыграли вничью в матче 38-го тура ФНЛ.
«Спартак-2» в итоговой таблице расположился на 14-й позиции, а «Сочи» - на 2-й.
Москва, стадион им. Федора Черенкова
«Спартак-2» - «Сочи» - 1:1 (0:1)
Голы: Нимели 53 - Мамин 14 (автогол)
«Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Маслов, Мамин, Воропаев, Бакаев (Прошляков 65), Фольмер, Бакалюк, Рудковский (Полубояринов 46), Васильев (Сунгатулин 74), Нимели.
«Сочи»: Солдатенко, Маргасов, Почивалин, Бычков, Юрганов, Песегов, Саламатов, Косянчук (Калугин 76), Бахтияров, Касаев (Горбунов 46), Альфред (Лагатор 55).
Предупреждения: Нимели 45+1, Бычков 61
Удаление: Юрганов 51
Судья: Евгений Кукуляк.
В другом матче тура «Факел» и «Томь» также сыграли вничью.