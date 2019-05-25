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«Спартак-2» и «Сочи» сыграли вничью

сегодня, 16:55
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак-2» и «Сочи» сыграли вничью в матче 38-го тура ФНЛ.

«Спартак-2» в итоговой таблице расположился на 14-й позиции, а «Сочи» - на 2-й.

Москва, стадион им. Федора Черенкова

«Спартак-2» - «Сочи» - 1:1 (0:1)
Голы: Нимели 53 - Мамин 14 (автогол)

«Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Маслов, Мамин, Воропаев, Бакаев (Прошляков 65), Фольмер, Бакалюк, Рудковский (Полубояринов 46), Васильев (Сунгатулин 74), Нимели.

«Сочи»: Солдатенко, Маргасов, Почивалин, Бычков, Юрганов, Песегов, Саламатов, Косянчук (Калугин 76), Бахтияров, Касаев (Горбунов 46), Альфред (Лагатор 55).

Предупреждения: Нимели 45+1, Бычков 61

Удаление: Юрганов 51

Судья: Евгений Кукуляк.

В другом матче тура «Факел» и «Томь» также сыграли вничью.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил handreb
   353 / 840
сегодня в 17:15
ФК Сочи пожалел ФК Свиньи-2, что тут сказать.
тут опять удаление у Сочи) судья Кукуляк - не родственник ли дальний Кукуяна?)
КЭТиК
КЭТиК
   134 / 840
сегодня в 17:05
Раз Спартак-2 не обыграли, то в Премьер-Лиге делать нечего
handreb
handreb
   78 / 840
сегодня в 16:58
ФК Сочи пожалел ФК Свиньи-2, что тут сказать.
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