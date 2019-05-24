«Монако» проиграл «Ницце», Головин получил желтую карточку

«Монако» в последнем туре Лиги 1 на выезде уступил «Ницце».
«Монако» занял 17 место в турнире (36 очков), а «Ницца» расположилась на 7 позиции (56 пунктов).
Ницца, стадион Альянс Ривьера
«Ницца» - «Монако» 2:0 (1:0)
Голы: Бадьяшиль 36 (автогол), Ле Биан 67 (пенальти)
«Ницца»: Бенитес, Атал, Эрей, Данте, Сарр, Лис-Мелу, Тамез (Вальтер 82), Данило (Макенго 70), Сен-Максимен, Ле Биан (Жалле 86), Ганаго
Главный тренер: Виейра Патрик.
«Монако»: Бенальо, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Хенрикс, Адриен Силва, Фабрегас (Аолу 73), Головин, Фалькао (Винисиус 87), Желсон Мартинш (Рони Лопеш 72)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Хенрикс 12, Головин 21, Тамез 44, Глик 66, Макенго 84
В другом матче тура ПСЖ уступил «Реймсу».
Смотрите футбол...но не на нашем телевидении,и не на соккере.
Смотрите футбол...но не на нашем телевидении,и не на соккере.