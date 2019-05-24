ГлавнаяНовости

«Монако» проиграл «Ницце», Головин получил желтую карточку

вчера, 23:56
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» в последнем туре Лиги 1 на выезде уступил «Ницце».

«Монако» занял 17 место в турнире (36 очков), а «Ницца» расположилась на 7 позиции (56 пунктов).

Ницца, стадион Альянс Ривьера

«Ницца» - «Монако» 2:0 (1:0)
Голы: Бадьяшиль 36 (автогол), Ле Биан 67 (пенальти)

«Ницца»: Бенитес, Атал, Эрей, Данте, Сарр, Лис-Мелу, Тамез (Вальтер 82), Данило (Макенго 70), Сен-Максимен, Ле Биан (Жалле 86), Ганаго
Главный тренер: Виейра Патрик.

«Монако»: Бенальо, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Хенрикс, Адриен Силва, Фабрегас (Аолу 73), Головин, Фалькао (Винисиус 87), Желсон Мартинш (Рони Лопеш 72)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Хенрикс 12, Головин 21, Тамез 44, Глик 66, Макенго 84

В другом матче тура ПСЖ уступил «Реймсу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ и «Монако» снова проиграли, Балотелли удалили. Итоги 38-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:17 Комментарии2
Гол Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в Реймсе
Вчера, 23:57 ВидеоКомментарии6
«Лион» вырвал победу над «Нимом» на последних минутах
Вчера, 23:57 Комментарии1
«Марсель» обыграл «Монпелье», Балотелли получил красную карточку
Вчера, 23:55 ВидеоКомментарии2
«Локомотив» стал обладателем Кубка России
22 мая Комментарии126
«Бейтар» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче
21 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
spartach091
spartach091
сегодня в 00:31
Мертвый Монако
Alpribas
Alpribas
сегодня в 00:31
Ниццу с победой!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:30
Тут и Головин не смог помочь.
minai
minai
сегодня в 00:24
Хорошо хоть не выгнали .
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 00:21
Уже не удивительно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:12
Это у же совершенно проходное событие.Соккер традиционно испытывает неприязнь к Слуцкому,поэтому не инфрормирует,что Витесс в первом матче финала на выезде сыграл с "Утрехтом" Адвоката 1-1. Ну а я поздравляю его и всех объективных поклонников нашего футбола(в любом его виде) с очередным шагом Слуцкого к успеху.Надеюсь,в ответном матче "Витесс" добьётся нужного результата.
Смотрите футбол...но не на нашем телевидении,и не на соккере.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:57
хоть карточку на память получил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100