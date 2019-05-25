Тухель: «ПСЖ должен улучшать свою игру»

Главный тренер ПСЖ после продления контракта с клубом рассказал о целях и задачах команды на следующий сезон.

Мы должны улучшать свою игру, это понятно. Нужно играть еще более интенсивно. Это очень важно, чтобы быть конкурентоспособными на таком высоком уровне. Мы уже что-то сделали, но это не всё. Поэтому нужно продолжать работать и улучшать игру. В некоторых наших победных матчах мне всё равно не нравилось выступление моей команды, она показывала не тот футбол, который я хотел.

Выкладываться на полную должно стать привычкой. Но я не могу изменить это один. Игроки должны очень строго соблюдать принципы нашего футбола, это очень важно. Нам всем нужно будет идти в одном направлении.