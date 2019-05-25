ГлавнаяНовости

Тухель: «ПСЖ должен улучшать свою игру»

сегодня, 22:47

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель после продления контракта с клубом рассказал о целях и задачах команды на следующий сезон.

Мы должны улучшать свою игру, это понятно. Нужно играть еще более интенсивно. Это очень важно, чтобы быть конкурентоспособными на таком высоком уровне. Мы уже что-то сделали, но это не всё. Поэтому нужно продолжать работать и улучшать игру. В некоторых наших победных матчах мне всё равно не нравилось выступление моей команды, она показывала не тот футбол, который я хотел. 

Выкладываться на полную должно стать привычкой. Но я не могу изменить это один. Игроки должны очень строго соблюдать принципы нашего футбола, это очень важно. Нам всем нужно будет идти в одном направлении.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ривалдо посоветовал Ракитичу не уходить в МЮ, а остаться в «Барселоне»
Сегодня, 22:30 Комментарии1
Гаттузо: «Никто не говорил мне, что „Милан“ обязан выйти в ЛЧ»
Сегодня, 19:49 Комментарии3
Спаллетти: «Завтра „Интер“ ждет ключевой матч сезона»
Сегодня, 19:11 Комментарии5
Моуриньо: «Не знаю, когда снова буду тренировать»
Сегодня, 18:47 Комментарии7
Рохо: «Сульшер хочет, чтобы я остался в МЮ»
Сегодня, 18:43 Комментарии1
Фабрегас: «„Монако“ должен играть в Лиге чемпионов»
Сегодня, 18:33 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Anisovich
Anisovich ответил kotmyshka
   46 / 830
сегодня в 23:00
Ох, уж эти игроки!
А это к чему сказано?
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 830
сегодня в 22:56
Ох, уж эти игроки!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100