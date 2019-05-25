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Спаллетти: «Завтра „Интер“ ждет ключевой матч сезона»

сегодня, 19:11
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиЗавтра в 21:30 Не начался

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от завтрашнего поединка 38-го тура Серии А с «Эмполи».

«Интер» на данный момент занимает 4-е место в таблице, которое дает право на участие в Лиге чемпионов, однако всего на один балл от «нерадзурри» отстает «Милан», поэтому подопечным Спаллетти завтра нельзя ошибаться.

Этот матч является, по сути, финалом и ключевым событием всего сезона. Мы привыкли к такому, потому что в футболе подобные события случаются довольно часто. Думаю, моя команда извлекла уроки из последних двух сезонов, это поможет нам подготовиться к завтрашней игре.

Мы хотим выйти в Лигу чемпионов во второй раз подряд, команда сосредоточена на этой цели, которую необходимо достичь.

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Все комментарии
drug01
drug01
   129 / 833
сегодня в 20:08
Желаем удачи !!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   159 / 833
сегодня в 20:03
Интер победит
Князь Московский
Князь Московский
   111 / 833
сегодня в 19:31
Чемоданы с юанями уже стоят в судейской. Аха-ха)
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 833
сегодня в 19:20
Спалетти так о каждом матче говорит.
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 19:18
Для Интера каждый матч ключевой.
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