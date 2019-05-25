Спаллетти: «Завтра „Интер“ ждет ключевой матч сезона»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от завтрашнего поединка 38-го тура Серии А с «Эмполи».

«Интер» на данный момент занимает 4-е место в таблице, которое дает право на участие в Лиге чемпионов, однако всего на один балл от «нерадзурри» отстает «Милан», поэтому подопечным Спаллетти завтра нельзя ошибаться.

Этот матч является, по сути, финалом и ключевым событием всего сезона. Мы привыкли к такому, потому что в футболе подобные события случаются довольно часто. Думаю, моя команда извлекла уроки из последних двух сезонов, это поможет нам подготовиться к завтрашней игре.

Мы хотим выйти в Лигу чемпионов во второй раз подряд, команда сосредоточена на этой цели, которую необходимо достичь.