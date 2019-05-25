Ривалдо посоветовал Ракитичу не уходить в МЮ, а остаться в «Барселоне»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что полузащитник команды должен оставаться в каталонском клубе.

Ходят слухи о том, что Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед». Хоть МЮ и является большим клубом с великими традициями, я думаю, что у Ракитича еще есть силы играть в «Барселоне», потому что он великий игрок.

У МЮ сейчас сложный период, но у них огромные традиции, и любой большой футболист хотел бы поиграть в составе этого клуба на «Олд Траффорд».