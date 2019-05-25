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Ривалдо посоветовал Ракитичу не уходить в МЮ, а остаться в «Барселоне»

сегодня, 22:30

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что полузащитник команды Иван Ракитич должен оставаться в каталонском клубе.

Ходят слухи о том, что Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед». Хоть МЮ и является большим клубом с великими традициями, я думаю, что у Ракитича еще есть силы играть в «Барселоне», потому что он великий игрок.

У МЮ сейчас сложный период, но у них огромные традиции, и любой большой футболист хотел бы поиграть в составе этого клуба на «Олд Траффорд».

Когда я играл в «Барселоне», мои агенты пытались переманить меня в «Манчестер Юнайтед», но я был так доволен городом и клубом, что не хотел ничего менять. Не то чтобы я не уважал МЮ, просто я не хотел никуда уходить в тот момент. Не уверен, что было какое-то конкретное предложение, всё это было больше на уровне обсуждений.

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Red_team
Red_team
сегодня в 23:33
Это старое дерево и даром МЮ не сдалось
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