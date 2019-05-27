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Михалик: «Не решил пока, чем буду заниматься дальше»

сегодня, 19:59

Защитник Тарас Михалик, который покидает «Локомотив», рассказал, чем планирует заниматься дальше.

Меня все спрашивают, даже жена! (Смеётся.) Супруга говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. До зимних сборов в Катаре ещё горел футболом, а потом… Я же почти не выходил на поле, кроме кубковых матчей. Это сыграло свою роль, да и возраст. Поеду домой, чуть-чуть отдохну и буду думать. Если футбол, то только в родном Луцке, за ФК «Волынь». Речь о деньгах не идёт вообще, хочу поиграть в удовольствие.

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Nimbles
Nimbles
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сегодня в 20:15
Играть то еще не разучился?
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