Михалик: «Не решил пока, чем буду заниматься дальше»

Защитник , который покидает «Локомотив», рассказал, чем планирует заниматься дальше.

Меня все спрашивают, даже жена! (Смеётся.) Супруга говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. До зимних сборов в Катаре ещё горел футболом, а потом… Я же почти не выходил на поле, кроме кубковых матчей. Это сыграло свою роль, да и возраст. Поеду домой, чуть-чуть отдохну и буду думать. Если футбол, то только в родном Луцке, за ФК «Волынь». Речь о деньгах не идёт вообще, хочу поиграть в удовольствие.