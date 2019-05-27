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Рейнгольд: «Команда „Спартак“ мне надоела. Давайте все вместе помолчим»

сегодня, 19:24

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги сезона в РПЛ.

В целом тройка финалистов («Зенит», «Локомотив», «Краснодар») сложилась логично в Премьер-Лиге. Эти команды я бы отметил моментально. «Зенит», безусловно, чемпион, «Локомотив», «Краснодар» — тоже молодцы, я бы еще выделил ЦСКА, которые играют с душой и настроением. Откровенно говоря, они очень удивили, у них замечательная самоотдача.

По поводу «Спартака», давайте все вместе помолчим, потому что команда «Спартак» мне надоела. Дело в том, что не работает система, они слушать никого не хотят, просто заваливают команду постепенно в болото. Слов нет, разочарование полнейшее. Я был поражен, когда Кононов на пресс-конференции говорил абсолютную ерунду. Я понимаю, что можно проиграть, но и это надо делать достойно. Пусть делает эксперименты, но чтобы болельщику было видно, что человек работает, есть какие-то идеи, цели, а сейчас он абсолютно не тем занимается.

Что касается тульского «Арсенала», хорошая команда, но для нашего чемпионата, а что с такой игрой делать в Лиге Европы?

Вообще уровень российского футбола далек от совершенства, а остальное додумываете вы, потому что каждый год мы рвемся в Лигу Европы, в Лигу чемпионов, а результат в итоге плачевный. Потому что уровень футбола у нас абсолютно низок — это мое мнение и я буду его придерживаться, пока не увижу другой результат.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   8 / 834
сегодня в 19:40
О покойнике либо хорошо, либо ничего. Промолчим, аминь. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   5 / 834
сегодня в 19:35
Старик в отчаянии, довели его хрющи, этот сказал спартак надоел а в следующий раз скажет ненавижу спартак.
Vavouline Eugene
Vavouline Eugene
сегодня в 19:33
Я, живя в Куйбышевской, ныне Самараской, области и в самом Куйбышеве, я с лета 1963 года болею за "Спартак" 12-летним пацаном я плакал в 1965 у радиоприемника, когда Торпедо обыграло Спартак 5 : 0. Но сейчас ФК "Федун" (Москва) сделал меня совершенно бесчувственным. мне стало пох..ю поражения, которых было за 16 лет бесконечно много и даже "победам". Этот "случай 2017" - победой назвать нельзя. Пока - этот ..удак владеет командой не будет ничего это на Спартак Старостиных, Бескова, Романцева, это ФК "Федун" - это верное название. Не в футболистах и не в тренерах дело. Дело в голове. А головы нет, потому как баблом она ничем не занята, причем баблом не в ФК, а где-то.....Б..ять!
Gessenschaft
Gessenschaft
   484 / 834
сегодня в 19:30
Спартак ДАВНО УЖЕ ПОРА РАСФОРМИРОВАТЬ. И ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗОРИЩЕ
kastites
kastites
   35 / 834
сегодня в 19:25
Она всем уже надоела давно. Всей России и Европе
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