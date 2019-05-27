Рейнгольд: «Команда „Спартак“ мне надоела. Давайте все вместе помолчим»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги сезона в РПЛ .

В целом тройка финалистов («Зенит», «Локомотив», «Краснодар») сложилась логично в Премьер-Лиге. Эти команды я бы отметил моментально. «Зенит», безусловно, чемпион, «Локомотив», «Краснодар» — тоже молодцы, я бы еще выделил ЦСКА , которые играют с душой и настроением. Откровенно говоря, они очень удивили, у них замечательная самоотдача.

По поводу «Спартака», давайте все вместе помолчим, потому что команда «Спартак» мне надоела. Дело в том, что не работает система, они слушать никого не хотят, просто заваливают команду постепенно в болото. Слов нет, разочарование полнейшее. Я был поражен, когда Кононов на пресс-конференции говорил абсолютную ерунду. Я понимаю, что можно проиграть, но и это надо делать достойно. Пусть делает эксперименты, но чтобы болельщику было видно, что человек работает, есть какие-то идеи, цели, а сейчас он абсолютно не тем занимается.

Что касается тульского «Арсенала», хорошая команда, но для нашего чемпионата, а что с такой игрой делать в Лиге Европы?

Вообще уровень российского футбола далек от совершенства, а остальное додумываете вы, потому что каждый год мы рвемся в Лигу Европы, в Лигу чемпионов, а результат в итоге плачевный. Потому что уровень футбола у нас абсолютно низок — это мое мнение и я буду его придерживаться, пока не увижу другой результат.