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Чалов: «Самый яркий момент сезона - победа над „Реалом“»

сегодня, 19:50

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги прошедшего сезона.

В целом год получился непростым. Начали сезон не очень, потом вроде бы разыгрались. Надеялись, что весной продолжим в том же духе, но что-то потеряли — возможно, уверенность, а с ней и много очков. Всё равно это хороший сезон, нам удалось попасть в Лигу Европы. Играла новая команда, у нас поменялось много людей. Считаю, что мы молодцы. 

Самый яркий момент сезона — победа над «Реалом». Самый неудачный — поражение от «Зенита» во втором круге. Но в конце чемпионата мы нашли свой футбол. Думаю, в следующем сезоне будем играть с позиций лидера.

Напомним, что Чалов по итогам сезона стал самым молодым лучшим бомбардиром чемпионата России.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   214 / 835
сегодня в 20:40
А крючкохвостые будут с восторгом вспоминать игру с Ливером..Там тоже есть что вспомнить..
ДАША Д
ДАША Д
   156 / 835
сегодня в 20:40
А больше и вспомнить нечего.
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