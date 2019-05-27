Чалов: «Самый яркий момент сезона - победа над „Реалом“»

Нападающий ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона.

В целом год получился непростым. Начали сезон не очень, потом вроде бы разыгрались. Надеялись, что весной продолжим в том же духе, но что-то потеряли — возможно, уверенность, а с ней и много очков. Всё равно это хороший сезон, нам удалось попасть в Лигу Европы. Играла новая команда, у нас поменялось много людей. Считаю, что мы молодцы.

Самый яркий момент сезона — победа над «Реалом». Самый неудачный — поражение от «Зенита» во втором круге. Но в конце чемпионата мы нашли свой футбол. Думаю, в следующем сезоне будем играть с позиций лидера.