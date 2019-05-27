Денисов: «Всегда буду вспоминать с теплотой время, проведенное в „Локо“»

Капитан «Локомотива» прокомментировал расторжение контракта с «железнодорожниками».

Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в Клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом - руководство и сотрудников Клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Сёмина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа.