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Денисов: «Всегда буду вспоминать с теплотой время, проведенное в „Локо“»

сегодня, 18:32

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов прокомментировал расторжение контракта с «железнодорожниками».

Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в Клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом - руководство и сотрудников Клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Сёмина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа.

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Все комментарии
kastites
kastites
   35 / 834
сегодня в 19:22
Завтра уже забудет эту командушку
beefs
beefs
   125 / 834
сегодня в 19:19
Пришло время прощания...
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   402 / 834
сегодня в 18:46
спасибо капитан ,за чемпионскую игру в 2018-19 году ! удачи тебе Игорь и здоровья!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   143 / 834
сегодня в 18:36
Ну что-же! Цивилизованно разошлись, без грязи. Удачи Гарику в дальнейшей жизни!
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