сегодня, 19:13

Заместитель главы администрации Тамбовской области и президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев рассказал о задачах команды в следующем сезоне. Напомним, «Тамбов» по итогам завершившейся кампании занял первое место в ФНЛ и завоевал прямую путевку в Премьер-Лигу.

Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет российская Премьер-Лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики. Всё, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков. Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые - попадание в Лигу Европы.