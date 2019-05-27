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Президент «Тамбова»: «Задачи стоят простые - попадание в Лигу Европы»

сегодня, 19:13

Заместитель главы администрации Тамбовской области и президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев рассказал о задачах команды в следующем сезоне. Напомним, «Тамбов» по итогам завершившейся кампании занял первое место в ФНЛ и завоевал прямую путевку в Премьер-Лигу.

Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет российская Премьер-Лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики. Всё, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков. Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые - попадание в Лигу Европы.

Отмечается также, что состав команды будет на 60 % сформирован из футболистов, выступавших в «Тамбове» в ФНЛ.

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Все комментарии
Klasse
Klasse
   569 / 834
сегодня в 19:42
президент тамбова обдолбался дешёвой спайсятиной из закладки
КЭТиК
КЭТиК
   148 / 834
сегодня в 19:35
Не вылететь бы сразу.
fanilich
fanilich
   320 / 834
сегодня в 19:31
Ну вообще-то задача не простая,но президент-мечтатель задрал планку для новичка приличную,он наверное думает остальные команды будут наблюдать за подвигами Тамбова,а самое главное наверное, есть шанс не платить премиальные по окончанию сезона,за не выполнение простой задачи
Nafnafik
Nafnafik
   69 / 834
сегодня в 19:26
Всяк Тамбов лучше свиней сыграет.
kastites
kastites
   35 / 834
сегодня в 19:22
Прекрасно. Вместо москалей
Alladins
Alladins
   249 / 834
сегодня в 19:20
Насмешил, так насмешил, а играть в ЛЕ на своем стадионе будете?
kotmyshka
kotmyshka
   92 / 834
сегодня в 19:19
Один вопросик - в каком году?
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