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Шикунов: «Будущее многих людей в „Крыльях“ зависит от исхода стыков»

сегодня, 04:07
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов19:00 Не начался

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от стыковых матчей с «Нижним Новгородом» за место в РПЛ.

Миодраг Божович очень внимательно разбирает игру «Нижнего Новгорода», чтобы подготовить команду к грядущей встрече. Первая игра у нас будет на выезде, и это создаёт определённые сложности. Но мы будем биться и постараемся сохранить место в РПЛ

Стыки – это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок – в них возможно всё. Например, в прошлом сезоне «Тосно» выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в «Ростове», так что на собственном опыте знаю, как это тяжело. 

Безусловно, будущее многих людей в клубе зависит от результата переходных матчей. Одно дело, когда команда выступает в Премьер-Лиге, и совершенно другое – играть в ФНЛ. Так что будем всё решать уже после матчей с «Нижним Новгородом».

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Шикунов Александр  Божович Миодраг
Источник: iz.ruРедакция: Павел Молочный
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cska plus
cska plus
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сегодня в 05:09
Это и ежу понятно, кроме арбузника, у него арбузные поля.
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