Шикунов: «Будущее многих людей в „Крыльях“ зависит от исхода стыков»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от стыковых матчей с «Нижним Новгородом» за место в РПЛ .

Миодраг Божович очень внимательно разбирает игру «Нижнего Новгорода», чтобы подготовить команду к грядущей встрече. Первая игра у нас будет на выезде, и это создаёт определённые сложности. Но мы будем биться и постараемся сохранить место в РПЛ .

Стыки – это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок – в них возможно всё. Например, в прошлом сезоне «Тосно» выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в «Ростове», так что на собственном опыте знаю, как это тяжело.