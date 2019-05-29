Радимов: «Семак обрел иммунитет на критику»

Бывший капитан «Зенита» подвел итоги для команды в прошедшем сезоне.

Семак не стал шарахаться из стороны в сторону, и завоевав чемпионство, всем все доказал. За свою долгую карьеру он прошел столько всего, что обрел иммунитет на критику. Но хочу отметить, что невозможно руководить такой командой, как «Зенит», и не получать негативной реакции. По-моему, критика была даже когда петербуржцы стали чемпионом. Но не вижу в этом ничего страшного. К этому нужно относиться как к данности.

Как и многие, кто «переобувается» по ходу сезона. Повторюсь, работая в большой команде, ты должен понимать, что критика попросту неизбежна. Посмотрите на тот же «Спартак». На мой взгляд, там тяжелейшая история. Даже после побед люди говорят, что этого мало, этого недостаточно. Но это нормальная ситуация для нашей страны. Мне кажется, что «Спартак» останется на том же месте, пока не разберется со своими внутренними проблемами. Подчеркну, что говорю об этом как человек, который наблюдает за ситуацией со стороны. Но если футболистов убирают за «лайки» в социальных сетях, а тренеров за что-то еще… Нужно стабилизировать все это. Мне как болельщику хотелось бы, чтобы «Спартак» был грозной силой и претендовал на высокие места. Тем интереснее будет борьба в чемпионате России.