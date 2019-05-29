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Радимов: «Семак обрел иммунитет на критику»

сегодня, 19:15

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги для команды в прошедшем сезоне.

Семак не стал шарахаться из стороны в сторону, и завоевав чемпионство, всем все доказал. За свою долгую карьеру он прошел столько всего, что обрел иммунитет на критику. Но хочу отметить, что невозможно руководить такой командой, как «Зенит», и не получать негативной реакции. По-моему, критика была даже когда петербуржцы стали чемпионом. Но не вижу в этом ничего страшного. К этому нужно относиться как к данности.

Как и многие, кто «переобувается» по ходу сезона. Повторюсь, работая в большой команде, ты должен понимать, что критика попросту неизбежна. Посмотрите на тот же «Спартак». На мой взгляд, там тяжелейшая история. Даже после побед люди говорят, что этого мало, этого недостаточно. Но это нормальная ситуация для нашей страны. Мне кажется, что «Спартак» останется на том же месте, пока не разберется со своими внутренними проблемами. Подчеркну, что говорю об этом как человек, который наблюдает за ситуацией со стороны. Но если футболистов убирают за «лайки» в социальных сетях, а тренеров за что-то еще… Нужно стабилизировать все это. Мне как болельщику хотелось бы, чтобы «Спартак» был грозной силой и претендовал на высокие места. Тем интереснее будет борьба в чемпионате России.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   64 / 831
сегодня в 20:11
Семак всё возможное для победы и ничего лишнего.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   105 / 831
сегодня в 20:07
Свиньи опять запели свою унылую песенку с пятого места с одним и тем же текстом.
kastites
kastites
   28 / 831
сегодня в 20:05
обрел
МКС
МКС
   18 / 831
сегодня в 20:01
А че он такого сделал то?

Попросил усиление -дали

Платкам сказали слить - слили

Анжи пообещали денег за слив - слили

Вот и вся разница по очкам с ЛОКО

Чимпиены

Вот в ЛЧ и посмотрим на гений Семака
severnyj84
severnyj84 ответил drug01
   20 / 831
сегодня в 19:59
Рано петь хвалебные песни....
Ни одной не заметил.
11-и метровый
11-и метровый
   14 / 831
сегодня в 19:58
Пупсики сейчас даже Арсеналу не соперники.
drug01
drug01
   92 / 831
сегодня в 19:39
Рано петь хвалебные песни....
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