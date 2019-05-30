Кутепов о Кононове: «Воспитанный, требовательный, ответственный»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о главном тренере команды Олеге Кононове и сказал, что не общается с бывшим наставником «красно-белых» Массимо Каррерой.
Кононов. Он какой?
Воспитанный, требовательный, ответственный. Иногда бывает жёстким. Но без этого в нашей профессии никуда
А с Каррерой не общаешься?
Нет.
Не подписан на него в Инстаграме?
Нет, я вообще в Инстаграме мало на кого подписан. В основном, на всех кого знаю только, близких.
Смог бы работать с женщиной-тренером?
Мне кажется, нет. Я бы не сработался. Как бы некомфортно. Всё-таки, с мужчинами проще.
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко недавно назвал Кононова слабым тренером и человеком.