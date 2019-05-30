Кутепов о Кононове: «Воспитанный, требовательный, ответственный»

Защитник «Спартака» поделился мнением о главном тренере команды и сказал, что не общается с бывшим наставником «красно-белых» .

Кононов. Он какой?

Воспитанный, требовательный, ответственный. Иногда бывает жёстким. Но без этого в нашей профессии никуда

А с Каррерой не общаешься?

Нет.

Не подписан на него в Инстаграме?

Нет, я вообще в Инстаграме мало на кого подписан. В основном, на всех кого знаю только, близких.

Смог бы работать с женщиной-тренером?

Мне кажется, нет. Я бы не сработался. Как бы некомфортно. Всё-таки, с мужчинами проще.