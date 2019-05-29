Адиев: «Я свою работу сделал и ушел в тень»

Наставник «Анжи» не удивлен, что клуб находится под угрозой исчезновения.

Для меня эта новость ничего нового не вызывает, все к этому шло. Единственное я знаю, что руководители клуба прилагают усилия, чтобы сохранить профессиональный статус «Анжи». Будем надеется, что у них все получится. Если мы целый год не могли устранить свои проблемы, то что говорить сейчас.

У меня заканчивался контракт с «Анжи», в принципе, это я и так понимал, буду рассматривать варианты, чем сейчас и занимаюсь. Я рассматриваю любые варианты, но, естественно, я очень тщательно выберу свое продолжение карьеры, потому что я хочу найти правильный клуб.

Все понимали, что с «Анжи» сложно будет показать результат, учитывая наше финансовое положение и глубину состава, хотя это громко сказано. Понятно, что было очень тяжело, а сейчас, когда я приму команду во второй раз, мне обязательно нужно показать результат. В принципе, моя внутренняя уверенность говорит, что я могу это сделать, это надо сделать. Поэтому я не могу войти в клуб, в котором не будет минимальных вещей. Буду принимать предложение от того клуба, где я смогу себя проявить.

Я с руководителями клуба на связи каждый день, я понимаю, что сейчас много работы, мне они рассказывают последние новости. Сейчас я свою работу сделал и ушел в тень. На данный момент нельзя сказать, что я близок к подписанию контракта. У нас проходят разговоры, мы на связи, поэтому сейчас преждевременно о чем-либо говорить. Это непростой процесс, многие вещи должны совпасть, и клуб должен быть свободен, чтобы искать тренера под определенную задачу.