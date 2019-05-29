Кобелев: «У меня особое мнение по Денисову»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал решение хавбека «Локомотива» завершить свою карьеру.

Каждый футболист сам решает, когда ему заканчивать. Мы же не можем ему сказать: «Давай, Игорь, продолжай». У меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить. Человек провел хорошую карьеру, выиграл достаточно титулов, всю карьеру провел в России, надо отдать ему должное.

Если вы хотите услышать о том, что было при мне в «Динамо», то я вам не расскажу, это внутренняя кухня. Помог ли Игорю его характер? Да, очень помог, в первую очередь, мне сильно помог.