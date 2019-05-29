ГлавнаяНовости

Кобелев: «У меня особое мнение по Денисову»

сегодня, 22:28

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал решение хавбека «Локомотива» Игоря Денисова завершить свою карьеру.

Каждый футболист сам решает, когда ему заканчивать. Мы же не можем ему сказать: «Давай, Игорь, продолжай». У меня особое мнение по Денисову, но вряд ли надо об этом говорить. Человек провел хорошую карьеру, выиграл достаточно титулов, всю карьеру провел в России, надо отдать ему должное.

Если вы хотите услышать о том, что было при мне в «Динамо», то я вам не расскажу, это внутренняя кухня. Помог ли Игорю его характер? Да, очень помог, в первую очередь, мне сильно помог.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев: «Я свою работу сделал и ушел в тень»
Сегодня, 20:18 Комментарии8
Гильерме хочет, чтобы ему увеличили зарплату
Сегодня, 20:13 Комментарии20
Радимов: «Семак обрел иммунитет на критику»
Сегодня, 19:15 Комментарии14
Боярский: «Не могу сказать, что сильно расстроен из-за решения Денисова»
Сегодня, 18:44 Комментарии22
Гаджиев: «„Анжи“, скорее всего, объявит себя банкротом»
Сегодня, 18:18 Комментарии11
Тренер Денисова: «История с завершением карьеры Игоря туманная»
Сегодня, 16:48 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bojarind
bojarind
   62 / 825
сегодня в 23:06
Много разговоров про Денисова, когда играл, почти не вспоминали.
ermak6848
ermak6848
   150 / 825
сегодня в 23:04
возраст подошёл ...
STVA 1
STVA 1
   45 / 825
сегодня в 22:59
У многих свое мнение по Денисову ...
youtomee
youtomee
   616 / 825
сегодня в 22:42
"всю карьеру провел в России, надо отдать ему должное" да у нас 99% провели карьеру в России, это почетным стало ходить исключительно по российским клубам, где больше дадут? Вот если бы он уехал в какой-нибудь несильный клуб топ 5 чемпионатов на небольшую зп и через него пробился выше, вот тогда нужно было бы отдать должное...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100