Матич: «Белград, для меня, один из лучших городов в Европе»

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о главных достопримечательностях своей родины.

Сербия - очень историческая страна. Белград, для меня, один из лучших городов в Европе. Там есть на что посмотреть, город очень исторический.

Вы должны посетить горы в Сербии, особенно зимой, покататься там на лыжах. Летом ночная жизнь Белграда поражает множеством хороших ресторанов, везде звучит живая музыка. Зимой езжайте в горы, а летом в Белград!