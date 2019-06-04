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Матич: «Белград, для меня, один из лучших городов в Европе»

сегодня, 10:35

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о главных достопримечательностях своей родины. 

Сербия - очень историческая страна. Белград, для меня, один из лучших городов в Европе. Там есть на что посмотреть, город очень исторический. 

Вы должны посетить горы в Сербии, особенно зимой, покататься там на лыжах. Летом ночная жизнь Белграда поражает множеством хороших ресторанов, везде звучит живая музыка. Зимой езжайте в горы, а летом в Белград!

Ранее Матич рассказал о том, почему он гордится быть сербом.

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Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
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