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Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ стал бы предательством для „Наполи“»

сегодня, 09:52

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал возможный уход главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».

Его переход в «Ювентус» стал бы предательством для болельщиков «Наполи». Это нормально. Сарри по-прежнему в сердцах у неаполитанцев. Мы знаем, что в Неаполе живут очень страстные люди. Так что для них его уход в «Юве» может стать действительно предательством. 

Уход Сарри расстроит каждого здесь. Мне кажется, он сильно вырос и многому научился в АПЛ. Работа с определенными футболистами помогла ему вырасти.

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