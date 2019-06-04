Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ стал бы предательством для „Наполи“»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал возможный уход главного тренера команды в «Ювентус».

Его переход в «Ювентус» стал бы предательством для болельщиков «Наполи». Это нормально. Сарри по-прежнему в сердцах у неаполитанцев. Мы знаем, что в Неаполе живут очень страстные люди. Так что для них его уход в «Юве» может стать действительно предательством.