Озил - Эмери: «Ты не тренер»

сегодня, 08:41

Полузащитник «Арсенала» был крайне недоволен своей заменой во время финала Лиги Европы с «Челси» (1:4).

Покидая поле, Озил якобы сказал наставнику команды : «Клянусь, ты не тренер».

Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из «Реала» за 47 млн евро. В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 35 играх всех турниров.