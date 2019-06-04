Озил - Эмери: «Ты не тренер»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил был крайне недоволен своей заменой во время финала Лиги Европы с «Челси» (1:4).
Покидая поле, Озил якобы сказал наставнику команды Унаи Эмери: «Клянусь, ты не тренер».
Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из «Реала» за 47 млн евро. В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 35 играх всех турниров.
А если команды чуть по-мастеровитей....как БАТЭ (55-й рейтинг УЕФА )или Ренн (111-й рейтинг УЕФА ) в этом сезоне - то Эмери умудрился им тут же проиграть....с руководимой им командой из первой десятки рейтинга...))
Короче прав Дзюба...на 102%...
А если команды чуть по-мастеровитей....как БАТЭ (55-й рейтинг УЕФА )или Ренн (111-й рейтинг УЕФА ) в этом сезоне - то Эмери умудрился им тут же проиграть....с руководимой им командой из первой десятки рейтинга...))
Короче прав Дзюба...на 102%...
"Тренеришко".....он и есть...
И запомнился лишь по..
Зенит - Спартак 5:0
Динамо-Спартак 5:1
Барселона-ПСЖ 6:1
Челси-Арсенал 4:1
"Тренеришко".....он и есть...
И запомнился лишь по..
Зенит - Спартак 5:0
Динамо-Спартак 5:1
Барселона-ПСЖ 6:1
Челси-Арсенал 4:1
Кроенке нашел идеального тренера - который мириться с ужасной трансферной политикой, выставляет нулевых Ходила и Мики, потому что у них зп высокая.
Кроенке нашел идеального тренера - который мириться с ужасной трансферной политикой, выставляет нулевых Ходила и Мики, потому что у них зп высокая.
близнецы - братья
близнецы - братья