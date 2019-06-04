ГлавнаяНовости

Озил - Эмери: «Ты не тренер»

сегодня, 08:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил был крайне недоволен своей заменой во время финала Лиги Европы с «Челси» (1:4).

Покидая поле, Озил якобы сказал наставнику команды Унаи Эмери: «Клянусь, ты не тренер».

Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из «Реала» за 47 млн евро. В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 35 играх всех турниров.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Матич: «Люди в Сербии гордятся своей национальностью»
Сегодня, 10:28 Комментарии0
Клопп отреагировал на разговоры о переходе в «Баварию»
Сегодня, 10:21 Комментарии0
Робертсон: «Алиссон - человек, не так ли?»
Сегодня, 10:12 Комментарии0
Жоржиньо: «Переход Сарри в „Ювентус“ стал бы предательством для „Наполи“»
Сегодня, 09:52 Комментарии0
Брага: «Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ»
Сегодня, 09:23 Комментарии13
МакТоминэй: «Мне было нелегко смотреть финал ЛЧ, но я рад за Робертсона»
Сегодня, 07:59 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил 311
   578 / 828
сегодня в 10:29
Эмери породил монстра Дзюбозила!)
Это кто? Родственник Годзиллы?
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил Red_team
   467 / 828
сегодня в 10:19
А лупоглазый не футболист, но ничего, ползает как-то по полю, хотя кому я вру, просто стоит.
Он смотрит....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ikarus74
   9 / 828
сегодня в 10:14
И три года подряд ЛЕ с Севильей
Против "Днепров" и "Бенфик" по пенальти наверно в финалах даже и Кононов бы выиграл..с тем составом Севильи...))))

А если команды чуть по-мастеровитей....как БАТЭ (55-й рейтинг УЕФА )или Ренн (111-й рейтинг УЕФА ) в этом сезоне - то Эмери умудрился им тут же проиграть....с руководимой им командой из первой десятки рейтинга...))
Короче прав Дзюба...на 102%...
BenderBender
BenderBender
   254 / 828
сегодня в 10:09
Лупоглазый не игрок.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил FILL3286
   4 / 828
сегодня в 10:09
Да уж лучше бы нас энергично отрапидили, конечно, или отсеминолили, как КБ-братьев)
EAGuar As
EAGuar As
   69 / 828
сегодня в 10:03
Знакомое высказывание .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ikarus74
   4 / 828
сегодня в 09:57
В финале с Воркслой и Днепром
Николай 86
Николай 86
   394 / 828
сегодня в 09:55
Ну все, теперь следующей новостью будет "Зенит интересуется Озилом"
Ikarus74
Ikarus74 ответил Jeck Denielse
   823 / 828
сегодня в 09:55
Дзюба - всегда прав...в итоге.. "Тренеришко".....он и есть... И запомнился лишь по.. Зенит - Спартак 5:0 Динамо-Спартак 5:1 Барселона-ПСЖ 6:1 Челси-Арсенал 4:1
И три года подряд ЛЕ с Севильей
13 RUS
13 RUS
   219 / 828
сегодня в 09:48
Арсенал что 7партак,чтобы сливать тренеришку?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   210 / 828
сегодня в 09:39
Месут Дзюба !
Байкал-38.
Байкал-38.
   127 / 828
сегодня в 09:36
Озил - Эмери: «Ты не тренер... Дзюбе привет!»
удав
удав
   291 / 828
сегодня в 09:33
не знаю насколько эмери не тренер,но Озил последних лет явно не топ-футболист
Bayern Best
Bayern Best
   801 / 828
сегодня в 09:30
До его замены в финале его,не было на поле.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 828
сегодня в 09:21
Дзюба - всегда прав...в итоге..
"Тренеришко".....он и есть...
И запомнился лишь по..

Зенит - Спартак 5:0
Динамо-Спартак 5:1
Барселона-ПСЖ 6:1
Челси-Арсенал 4:1
Red_team
Red_team
   192 / 828
сегодня в 09:19
А лупоглазый не футболист, но ничего, ползает как-то по полю, хотя кому я вру, просто стоит.
FILL3286
FILL3286
   38 / 828
сегодня в 09:12
арсинал это дворовый клуб,бул им,есть и будет всегда,середняк АПЛ,а в европе ни кто(((разве только что в дворовой лиге европы что еще могут,играя с грандами карабах,ворскла,спортинг,батэ,ренн и так далее))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 828
сегодня в 09:04
3 голевые передачи за сезон в АПЛ с зарплатой в 16 миллионов хамят тренеришке, который слил место в ЛЧ, чтобы слить ЛЕ))
Venegant
Venegant
   744 / 828
сегодня в 09:00
Очередной игрочишка нападает на тренеришку!
311
311
   19 / 828
сегодня в 08:55
Эмери породил монстра Дзюбозила!)
rawer
rawer
сегодня в 08:52
такое себе заявление учитывая что единственное заметное действие на поле у Озила был уход на замену
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 828
сегодня в 08:50
Самое смешное, в ответ мы стопудов услышим бормотание: "Озил - очень важный для нас игрок и бла-бла"))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 828
сегодня в 08:48
Правильно сказал. Трус, который ставил Озила в основу на финал при его нулевой эффективности, не нужен "Арсеналу". Мужик бы уже давно Озила в резерв отправил.

Кроенке нашел идеального тренера - который мириться с ужасной трансферной политикой, выставляет нулевых Ходила и Мики, потому что у них зп высокая.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 828
сегодня в 08:48
Озил прав
kotmyshka
kotmyshka
   73 / 828
сегодня в 08:45
Это плагиат!
FILL3286
FILL3286
   38 / 828
сегодня в 08:45
Забалотный - Семаку ---- ты не тренер и даже не физрук))))ХАХА ХАХА
112910415
112910415
   231 / 828
сегодня в 08:44
Озил и Дзюба
близнецы - братья
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   147 / 828
сегодня в 08:44
Клянусь а ты не игрок ахахах,Эмери не виноват что ты пешеход.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100