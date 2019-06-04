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Брага: «Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ»

сегодня, 09:23

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал возможный переезд нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в Англию.

Дзюба хочет поиграть в Англии, но надо понимать, в какую команду можно переходить. Естественно, в английском топ-клубе заиграть сложно, однако стремление туда было бы оправданно. Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ или даже команду из Чемпионшипа. Зачем ему играть в «Вулверхэмптоне» или «Кардиффе»? Середняки в Англии редко начинают бороться за высокие места, разве что «Лестер» становился чемпионом, но такое происходит совсем редко.

Не отпугнёт ли английские клубы длинная безголевая серия Дзюбы? По-моему, она была просто стечением обстоятельств. Я думаю, так получилось именно в последнем сезоне, на самом деле Дзюба умеет забивать достаточно.

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Все комментарии
beefs
beefs
   151 / 828
сегодня в 10:21
Пусть поссмотрят как люди играют, сбежит зимой..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   275 / 828
сегодня в 10:18
Дзюба в Англии-брага. Понос болелам анхлицким нужен? Для петербужца он конечно старое вино, вот и пусть веселит народ там.
Литейный 4
Литейный 4
   25 / 828
сегодня в 10:11
Дзюба ещё не раз из Зенита передаст приветы Федуну, забив свиньям голы. Успеть бы главное, пока мазутный проект не грохнулся в Пердив. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286 ответил vinyardrip
   38 / 828
сегодня в 10:04
Этого гения ток в сити. ну если будут напрягать, то в ливер. Реально. Ну нулевой же.. Хватит хайпить. Хотя нет. Бревно россии — ))
один бракованный брак гинера уже перешел,замалым не вылетели,
mihaluch
mihaluch
   54 / 828
сегодня в 10:04
АПЛ Дзюбой не испортишь.
FILL3286
FILL3286 ответил Морозовский
   38 / 828
сегодня в 10:03
Дзюба давно перерос этот вонючий лазурятник - пусть едет! И нам интересно и весело будет!
Нам всем и так весело каждый день за зенит))))
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 10:03
Этого гения ток в сити. ну если будут напрягать, то в ливер. Реально. Ну нулевой же.. Хватит хайпить. Хотя нет. Бревно россии — ))
alex074
alex074
   517 / 828
сегодня в 09:57
В Челси Азар место освободил, бревно точно туда метит...
Морозовский
Морозовский
   7 / 828
сегодня в 09:49
Дзюба давно перерос этот вонючий лазурятник - пусть едет! И нам интересно и весело будет!
FILL3286
FILL3286
   38 / 828
сегодня в 09:33
соккер с утра умеет посмешить,а людям весело и стыдно за газ пром и народные деньги((ХАХАХАХХАХАА
В топ клуб(((((((((
FILL3286
FILL3286
   38 / 828
сегодня в 09:32
а он типа в топ клубе играет??
ХААХАХАХАХАХ
Как же снова стыдно за лазурных
его даже и середняк апл за бесплатно не возьмет,там такого шлака навалом))
ХААХАХХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХ ХАХАХАХАХАХ
В топ клуб))))) БУ ГА ГА ГА ГА
ДСА
ДСА
   74 / 828
сегодня в 09:32
В Ливерпуль его точно не возьмут.
Igo0rek
Igo0rek
   48 / 828
сегодня в 09:30
Какие топ клубы? Это что, шутка?! Он не факт, что Вулвер то потянет.
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