Брага: «Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ»

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал возможный переезд нападающего «Зенита» в Англию.

Дзюба хочет поиграть в Англии, но надо понимать, в какую команду можно переходить. Естественно, в английском топ-клубе заиграть сложно, однако стремление туда было бы оправданно. Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ или даже команду из Чемпионшипа. Зачем ему играть в «Вулверхэмптоне» или «Кардиффе»? Середняки в Англии редко начинают бороться за высокие места, разве что «Лестер» становился чемпионом, но такое происходит совсем редко.

Не отпугнёт ли английские клубы длинная безголевая серия Дзюбы? По-моему, она была просто стечением обстоятельств. Я думаю, так получилось именно в последнем сезоне, на самом деле Дзюба умеет забивать достаточно.