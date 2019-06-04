Брага: «Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ»

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал возможный переезд нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в Англию.
Дзюба хочет поиграть в Англии, но надо понимать, в какую команду можно переходить. Естественно, в английском топ-клубе заиграть сложно, однако стремление туда было бы оправданно. Я не вижу смысла для Дзюбы переходить в средний клуб АПЛ или даже команду из Чемпионшипа. Зачем ему играть в «Вулверхэмптоне» или «Кардиффе»? Середняки в Англии редко начинают бороться за высокие места, разве что «Лестер» становился чемпионом, но такое происходит совсем редко.
Не отпугнёт ли английские клубы длинная безголевая серия Дзюбы? По-моему, она была просто стечением обстоятельств. Я думаю, так получилось именно в последнем сезоне, на самом деле Дзюба умеет забивать достаточно.
В топ клуб(((((((((
В топ клуб(((((((((
ХААХАХАХАХАХ
Как же снова стыдно за лазурных
его даже и середняк апл за бесплатно не возьмет,там такого шлака навалом))
ХААХАХХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХ ХАХАХАХАХАХ
В топ клуб))))) БУ ГА ГА ГА ГА
ХААХАХАХАХАХ
Как же снова стыдно за лазурных
его даже и середняк апл за бесплатно не возьмет,там такого шлака навалом))
ХААХАХХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХ ХАХАХАХАХАХ
В топ клуб))))) БУ ГА ГА ГА ГА