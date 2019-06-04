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Матич: «В Сербии мы едим много мяса каждый день»

сегодня, 11:02

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о сербской кухне. 

В Сербии мы едим много мяса каждый день, а также хлеб. У нас есть шашлык. Мясо повсюду в Сербии. 

Как я поддерживаю свою форму? Я не знаю! Я думаю, что это просто моя ДНК такая. У меня вся семья такая. 

Что я ем дома, когда в отпуске? Честно говоря, когда я ухожу в отпуск, я вешу 86 или 87 кг, а затем, когда возвращаюсь, то мой вес падает на несколько килограмм. Я не знаю почему. У меня никогда не было проблем с весом. 

Ранее Матич рассказал о том, почему он гордится быть сербом.

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Все комментарии
parallels
parallels
   2 / 828
сегодня в 12:25
поэтому они дружат со спартаком. сербы рассматривают его, как источник пропитания 😄
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 11:42
Мужики должны есть мясо.
Арбалет
Арбалет
   349 / 828
сегодня в 11:19
К чему всё это написано?
Zenit_84
Zenit_84
   55 / 828
сегодня в 11:16
нормальный вес, есть мясо можно
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