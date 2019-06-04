Матич: «В Сербии мы едим много мяса каждый день»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о сербской кухне.

В Сербии мы едим много мяса каждый день, а также хлеб. У нас есть шашлык. Мясо повсюду в Сербии.

Как я поддерживаю свою форму? Я не знаю! Я думаю, что это просто моя ДНК такая. У меня вся семья такая.

Что я ем дома, когда в отпуске? Честно говоря, когда я ухожу в отпуск, я вешу 86 или 87 кг, а затем, когда возвращаюсь, то мой вес падает на несколько килограмм. Я не знаю почему. У меня никогда не было проблем с весом.