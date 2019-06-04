Матич рассказал о своем детстве

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем детстве в Сербии.

Я вырос в маленькой деревне, в которой было полторы тысячи человек. Когда мне было пять лет, я выходил на улицу, чтобы поиграть с друзьями в футбол в парке, сегодня такого уже не встретишь. Сегодня родители должны быть со своими детьми все время, но у меня была такая свобода - я мог ходить по деревне без родителей. Утром я выходил из дома, а возвращался вечером, это было потрясающее время. Весь день мы играли в баскетбол, футбол, гандбол, все было хорошо. Это лучшая часть моей жизни.