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Матич рассказал о своем детстве

сегодня, 10:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о своем детстве в Сербии

Я вырос в маленькой деревне, в которой было полторы тысячи человек. Когда мне было пять лет, я выходил на улицу, чтобы поиграть с друзьями в футбол в парке, сегодня такого уже не встретишь. Сегодня родители должны быть со своими детьми все время, но у меня была такая свобода - я мог ходить по деревне без родителей. Утром я выходил из дома, а возвращался вечером, это было потрясающее время. Весь день мы играли в баскетбол, футбол, гандбол, все было хорошо. Это лучшая часть моей жизни. 

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
   136 / 828
сегодня в 11:20
Зачем это и к чему?
Zlatan35
Zlatan35
   27 / 828
сегодня в 11:02
Сегодня soccer объявил день Неманья Матича) Ничего интересного.....
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