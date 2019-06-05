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Отец Мбаппе работает над уходом сына из ПСЖ

вчера, 23:57

Вилфрид Мбаппе, отец и агент нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, хочет, чтобы его cын сменил клуб, сообщает Cadena Ser.

Так, на прошлой неделе Мбаппе-старший встретился с «очень важной фигурой в мире футбола». Цель этой встречи - облегчить осуществление трансфера его сына.

У Мбаппе сложились напряженные отношения с одноклубником Неймаром и главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем. Француз недоволен решением Тухеля отдать право на исполнение пенальти Неймару и Эдинсону Кавани, поскольку в его контракте предусмотрен бонус в размере 1,5 млн евро, если Мбаппе удастся выиграть «Золотую бутсу». По итогам прошлого сезона он занял второе место, отстав от выигравшего Лионеля Месси на 3 гола. Если бы он бил пенальти, то вполне мог обойти аргентинца.

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dzvinka
dzvinka ответил cevin cigan
   51 / 816
сегодня в 00:58
В Реале штатный пенальтист Рамос! С Серёгой лучше не спорить,может и по попке надавать...по отечески.
тот метр в кепке? ему только египетских дитей обижать... видели мы как Ловрен под шконку малыша загоняет)))
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
сегодня в 00:16
В Реале штатный пенальтист Рамос! С Серёгой лучше не спорить,может и по попке надавать...по отечески.
KaiserRM
KaiserRM
   206 / 816
сегодня в 00:04
Все хотят в Реал,Мбаппе не исключение.
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