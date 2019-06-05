Отец Мбаппе работает над уходом сына из ПСЖ

Вилфрид Мбаппе, отец и агент нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, хочет, чтобы его cын сменил клуб, сообщает Cadena Ser.
Так, на прошлой неделе Мбаппе-старший встретился с «очень важной фигурой в мире футбола». Цель этой встречи - облегчить осуществление трансфера его сына.
У Мбаппе сложились напряженные отношения с одноклубником Неймаром и главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем. Француз недоволен решением Тухеля отдать право на исполнение пенальти Неймару и Эдинсону Кавани, поскольку в его контракте предусмотрен бонус в размере 1,5 млн евро, если Мбаппе удастся выиграть «Золотую бутсу». По итогам прошлого сезона он занял второе место, отстав от выигравшего Лионеля Месси на 3 гола. Если бы он бил пенальти, то вполне мог обойти аргентинца.