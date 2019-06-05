Отец Мбаппе работает над уходом сына из ПСЖ

вчера, 23:57

Вилфрид Мбаппе, отец и агент нападающего ПСЖ , хочет, чтобы его cын сменил клуб, сообщает Cadena Ser.

Так, на прошлой неделе Мбаппе-старший встретился с «очень важной фигурой в мире футбола». Цель этой встречи - облегчить осуществление трансфера его сына.