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Переход Азара в «Реал» находится под угрозой срыва

сегодня, 14:37

Британские СМИ утверждают, что переход полузащитника «Челси» Эдена Азара в «Реал» и в этом году может не состояться.

Клубы не могут договориться между собой о стоимости трансфера. Лондонцы не желают опускать цену ниже 115 млн фунтов, а «Реалу» не удается сбить стоимость.

Сообщается, что директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес летал в Лондон с целью оформить сделку к понедельнику, но вернулся ни с чем.

До недавних пор бельгийский хавбек считал, что уже провел последний матч за «Челси», однако есть вероятность, что он проведет в составе «синих» последний год контракта.

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Все комментарии
Alvish
Alvish
   78 / 827
сегодня в 15:21
Только свиньи могут столько ждать Терри.
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 827
сегодня в 15:09
договорятся
ДСА
ДСА
   66 / 827
сегодня в 15:09
Придется Реалу еще годик подождать.
shlomo
shlomo
   95 / 827
сегодня в 15:08
Не на столько Реал беден....интересно на сколько пытались сбить цену...
Димoн
Димoн ответил Ми Ша
сегодня в 15:07
Я уже забыл, как выглядит старый дизайн)). Не скажу что лучше, но тормозит однозначно меньше в виду меньшего количества рекламы)).
Скажешь что лучше, никто не поверит)
Incredulous
Incredulous
   162 / 827
сегодня в 15:02
Попытка сми хоть какую-то интригу выжать из данного трансфера. Уверен, что всё уже согласовано и Азар если ещё не игрок Реала, то завтра-послезавтра им станет.
dimagas1
dimagas1 ответил NOVA
   128 / 827
сегодня в 15:02
ну возьмем в следующем году бесплатно!!
Ага и будет с гольфистами играть в сегунде)))
Ми Ша
Ми Ша ответил FILL3286
   205 / 827
сегодня в 14:55
стыдно за реал
Не больше чем за Спартак).
FILL3286
FILL3286
   27 / 827
сегодня в 14:52
стыдно за реал
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola ответил Ми Ша
   792 / 827
сегодня в 14:52
Я уже забыл, как выглядит старый дизайн)). Не скажу что лучше, но тормозит однозначно меньше в виду меньшего количества рекламы)).
Я только на старом сайте сижу.
К новому не как не привыкну!
NOVA
NOVA
   196 / 827
сегодня в 14:49
ну возьмем в следующем году бесплатно!!
Ми Ша
Ми Ша ответил Gianfranco Zola
   205 / 827
сегодня в 14:49
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Я уже забыл, как выглядит старый дизайн)). Не скажу что лучше, но тормозит однозначно меньше в виду меньшего количества рекламы)).
Don trambon
Don trambon
   111 / 827
сегодня в 14:48
чё эти пенсы тянут кота за яица. Всё равно он уйдёт. Только за 100 млн и сейчас или через год за бесплатно.

А Азару коли он хочет в Реал, то же шевелиться надо, поставить рук-во челси, что б пошли они на и больше нет мотивации и желания играть за синих.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   792 / 827
сегодня в 14:46
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Ptaha91
Ptaha91
   140 / 827
сегодня в 14:46
ну значит уже перешел , инфа как обычно для баклажанов от букмейкеров
CSKA2012
CSKA2012
   134 / 827
сегодня в 14:45
А потом в 30 он не нужен будет реалу и поедет доигрывать в ПСЖ )
Ми Ша
Ми Ша
   205 / 827
сегодня в 14:44
Про трансфер Йовича то же самое писали, надеюсь, что Азара в ближайшее время презентуют в футболке Реала.
Глор Барселоны
Глор Барселоны
   6 / 827
сегодня в 14:43
Они с Де Хэа братья - пока перейдут в Реал, уже на пенсию выходить пора будет.
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