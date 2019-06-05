Переход Азара в «Реал» находится под угрозой срыва

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Британские СМИ утверждают, что переход полузащитника «Челси» в «Реал» и в этом году может не состояться.

Клубы не могут договориться между собой о стоимости трансфера. Лондонцы не желают опускать цену ниже 115 млн фунтов, а «Реалу» не удается сбить стоимость.

Сообщается, что директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес летал в Лондон с целью оформить сделку к понедельнику, но вернулся ни с чем.

До недавних пор бельгийский хавбек считал, что уже провел последний матч за «Челси», однако есть вероятность, что он проведет в составе «синих» последний год контракта.