Переход Азара в «Реал» находится под угрозой срыва

Британские СМИ утверждают, что переход полузащитника «Челси» Эдена Азара в «Реал» и в этом году может не состояться.
Клубы не могут договориться между собой о стоимости трансфера. Лондонцы не желают опускать цену ниже 115 млн фунтов, а «Реалу» не удается сбить стоимость.
Сообщается, что директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес летал в Лондон с целью оформить сделку к понедельнику, но вернулся ни с чем.
До недавних пор бельгийский хавбек считал, что уже провел последний матч за «Челси», однако есть вероятность, что он проведет в составе «синих» последний год контракта.
К новому не как не привыкну!
К новому не как не привыкну!
А Азару коли он хочет в Реал, то же шевелиться надо, поставить рук-во челси, что б пошли они на и больше нет мотивации и желания играть за синих.
А Азару коли он хочет в Реал, то же шевелиться надо, поставить рук-во челси, что б пошли они на и больше нет мотивации и желания играть за синих.