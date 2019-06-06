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Саутгейт: «Голландцы за последние полтора года определённо стали сильнее»

сегодня, 05:40
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия21:45 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Нидерландов.

В обеих командах есть несколько очень впечатляющих молодых футболистов. Я всегда был большим поклонником голландского футбола. Когда я ещё был ребёнком, мне всегда нравилось наблюдать за игрой их команды, за которую выступали Райкард, Гуллит, ван Бастен и Рональд [Куман]. Мы стараемся создать команду, которая будет впечатлять наших болельщиков, но мы также хотим побеждать. На данный момент нам удаётся и то, и другое.

Мы были удивлены тем, что многие говорили о сборной Нидерландов, как о худшей за 20 лет голландской команде, однако мы видим в их составе ван Дейка, де Лигта, Вейналдума, Депая... Они определённо стали сильнее за последние полтора года.

Куман – выдающийся и очень опытный тренер. Так что я не удивлён их прогрессом. Но мы также стали сильнее. Нас ждёт захватывающая игра, на стадионе будет отличная атмосфера, обе команды хотят показать хороший футбол и обладают топ-игроками. Это один из тех вечеров, частью которых вам хочется быть.

Напомним, Нидерланды вышли в плей-офф Лиги Наций из группы с Германией и Францией.

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Valeleo
Valeleo
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сегодня в 05:50
Только бы Суинси не взяли.
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