Саутгейт: «Голландцы за последние полтора года определённо стали сильнее»

Главный тренер сборной Англии поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Нидерландов.

В обеих командах есть несколько очень впечатляющих молодых футболистов. Я всегда был большим поклонником голландского футбола. Когда я ещё был ребёнком, мне всегда нравилось наблюдать за игрой их команды, за которую выступали Райкард, Гуллит, ван Бастен и Рональд [Куман]. Мы стараемся создать команду, которая будет впечатлять наших болельщиков, но мы также хотим побеждать. На данный момент нам удаётся и то, и другое.

Мы были удивлены тем, что многие говорили о сборной Нидерландов, как о худшей за 20 лет голландской команде, однако мы видим в их составе ван Дейка, де Лигта, Вейналдума, Депая... Они определённо стали сильнее за последние полтора года.

Куман – выдающийся и очень опытный тренер. Так что я не удивлён их прогрессом. Но мы также стали сильнее. Нас ждёт захватывающая игра, на стадионе будет отличная атмосфера, обе команды хотят показать хороший футбол и обладают топ-игроками. Это один из тех вечеров, частью которых вам хочется быть.