Сантуш: «Роналду – гениальный футболист!»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Швейцарией в полуфинальном матче Лиги Наций (3:1) и хет-трик .

За карьеру я использовал уже много эпитетов, чтобы описать игру Роналду. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда мог видеть, куда пойдёт его карьера. Он гений. В мире есть гениальные картины и скульптуры, а Криштиану – гениальный футболист!

Когда кто-то забивает три гола, он и определяет исход матча. Это была тяжёлая встреча, обе стороны показали хороший футбол и играли на победу.

Мы ощущали волнение во время контроля мяча, и в перерыве я попытался это исправить. К концу игры наша команда стала действовать лучше. У нас собраны умелые футболисты, которым нужен мяч, чтобы продемонстрировать свой класс.