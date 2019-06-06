Роналду: «Кто бы ни достался в финале, нам будет сложно»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии прокомментировал победу над Швейцарией в полуфинале Лиги Наций (3:1) и поделился ожиданиями от решающего матча турнира. В соперники португальцам достанется победитель встречи Нидерланды - Англия.

Это был трудный матч. У Швейцарии отличная команда. Они играли хорошо и были очень опасны, но Португалия создала больше моментов. И те моменты, что у нас были, мы использовали. Это заслуженная победа. Мы счастливы выйти в финал. Наша команда заслуживает большой похвалы.

Я также хотел бы обратиться к болельщикам: они сыграли основополагающую роль сегодня и очень сильно нас поддерживали. Надеюсь, на финале стадион тоже будет полон, и люди будут поддерживать нас от начала до конца. Этот даст нам мотивацию и силы, необходимые для победы в этом турнире.

Кого предпочёл бы в соперники по финалу? Нашей задаче было пройти туда. Кто бы нам ни достался, будет сложно. И Нидерланды, и Англия являются отличными командами и серьёзными соперниками. Надеюсь, что Португалия сможет победить, что стадион будет полон зрителей, и что фанаты поддержат нас так же, как сегодня. Вместе мы сильнее.