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Саутгейт: «Сборная Англии развивает менталитет победителей»

сегодня, 04:57
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия21:45 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии полуфинального матча Лиги Наций против Нидерландов высказался об амбициях своей команды.

Для каждого в сборной Англии очень важно начать завоёвывать трофеи и продолжить выигрывать большие матчи. Мы хотим выработать эту привычку. И у нас есть игроки, которые очень голодны до побед.

Мы больше не довольствуемся лишь участием и хорошей игрой. У игроков большие ожидания. В своих клубах они привыкли побеждать. Мы начинаем развивать этот победный менталитет и в сборной. Мы ждём от себя хорошей игры и побед. Зачастую нам это удаётся.

О будущем сборной Англии также высказался нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

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