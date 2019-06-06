Саутгейт: «Сборная Англии развивает менталитет победителей»

Главный тренер сборной Англии в преддверии полуфинального матча Лиги Наций против Нидерландов высказался об амбициях своей команды.

Для каждого в сборной Англии очень важно начать завоёвывать трофеи и продолжить выигрывать большие матчи. Мы хотим выработать эту привычку. И у нас есть игроки, которые очень голодны до побед.

Мы больше не довольствуемся лишь участием и хорошей игрой. У игроков большие ожидания. В своих клубах они привыкли побеждать. Мы начинаем развивать этот победный менталитет и в сборной. Мы ждём от себя хорошей игры и побед. Зачастую нам это удаётся.