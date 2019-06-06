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Петкович: «У Португалии есть вишенка на торте. Это и решило исход»

сегодня, 02:18
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от Португалии (1:3) в полуфинальном матче Лиги Наций.

Мои поздравления Португалии. В их составе были опытнейшие игроки, а также вишенка на торте. Это и решило исход игры. Четыре удара – три гола.

Фол, за который нам дали пробить пенальти, не был очевиден, но это было верное решение, принятое в соответствии с правилами. Рефери очень хорошо сделал свою работу.

С одной стороны, нам противостоял очень сильный соперник. Но за эти 90 минут мы показали, что тоже являемся крепкой командой, и что можем осложнить жизнь и фавориту. Последние 10 минут сегодняшней игры были похожи на те, что были в матче с Данией. У нас был шанс забить второй мяч, но мы им не воспользовались. Затем мы оказались в меньшинстве, когда возвращались в оборону, и пропустили. Их топ-футболист сделал разницу в счёте.

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