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Ф. де Йонг: «Я не пытался убеждать де Лигта перейти в „Барселону“»

сегодня, 06:37

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг, который этим летом станет игроком «Барселоны», высказался о возможном переходе в каталонский клуб своего партнёра по «Аяксу» и национальной команде Матийса де Лигта.

Пытался ли я убедить де Лигта перейти в «Барселону»? Нет, он сам должен принимать свои решения. Конечно, я бы хотел, чтобы он пришёл в «Барселону». Посмотрим, что будет. Это зависит от него.

Конечно, мы говорили с ним об этом. Но не мне говорить о том, что он думает или собирается делать дальше. Я не могу повлиять на его решение. Он должен сделать это сам со своей семьёй.

Вчера появился слух о том, что фаворитом в борьбе за подписание 19-летнего защитника «Аякса» стал «Пари Сен-Жермен».

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