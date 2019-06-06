ПСЖ стал фаворитом на подписание де Лигта

сегодня, 22:07

ПСЖ на данный момент лидирует в гонке за защитником «Аякса» .

По трансферу голландца активную работу ведет бывший спортивный директор парижан Леонардо, который вскоре должен вернуться в клуб спустя почти шесть лет.

Сам футболист и его агент Мино Райола полагают, что ПСЖ станет наилучшим вариантом, поскольку здесь де Лигт точно получит игровую практику. Кроме того, парижане смогут удовлетворить непомерные аппетиты Райолы по комиссионным, что тоже важно.