Мэддисон не хочет уходить из «Лестера», несмотря на интерес грандов АПЛ

сегодня, 23:29

Полузащитник «Лестера» намерен остаться в команде, несмотря на интерес к игроку со стороны манкунианских клубов, «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

В прошлом сезоне 22-летний игрок стал лидером среди всех футболистов топ-5 лиг Европы по количеству созданных голевых моментов, и его игра привлекла внимание грандов английской лиги.

Однако футболист сейчас не хочет уходить, он, напротив, может продлить контракт с «лисами», хотя действующее соглашение хавбека и так рассчитано еще на 4 года.

Сейчас Мэддисон зарабатывает 50 тысяч фунтов в неделю. «Лестер» планирует увеличить ему зарплату.