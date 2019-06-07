Буффон может перейти в «Барселону»

Бывший вратарь «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, недавно ставший свободным агентом, может продолжить карьеру в «Барселоне», информирует Sky Sport Italia.
Сообщается, что каталонский клуб рассматривает 41-летнего голкипера в качестве замены Ясперу Силлесену, который хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.
Также у Буффона на руках есть предложения из Германии, Китая и от «Фенербахче».
49 лет - буффон может продолжить карьеру в спартаке..
49 лет - буффон может продолжить карьеру в спартаке..