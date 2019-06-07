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Буффон может перейти в «Барселону»

сегодня, 02:17

Бывший вратарь «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, недавно ставший свободным агентом, может продолжить карьеру в «Барселоне», информирует Sky Sport Italia.

Сообщается, что каталонский клуб рассматривает 41-летнего голкипера в качестве замены Ясперу Силлесену, который хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Также у Буффона на руках есть предложения из Германии, Китая и от «Фенербахче».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 816
сегодня в 02:41
Это уже несмешно .
parallels
parallels
   1 / 816
сегодня в 02:37
опустим промежуточные стадии.
49 лет - буффон может продолжить карьеру в спартаке..
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