Буффон может перейти в «Барселону»

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Бывший вратарь «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии , недавно ставший свободным агентом, может продолжить карьеру в «Барселоне», информирует Sky Sport Italia.

Сообщается, что каталонский клуб рассматривает 41-летнего голкипера в качестве замены , который хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Также у Буффона на руках есть предложения из Германии, Китая и от «Фенербахче».