Неймар отказал «Реалу», но все еще хочет вернуться в «Барселону»

Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар отказался от возможности присоединиться к «Реалу».
Руководство мадридского клуба на протяжении некоторого времени пыталось подписать звездного бразильца, однако сам форвард отказался.
Однако отмечается, что Неймар до сих пор желает вернуться в «Барселону», откуда он перешел в ПСЖ.
он раб!,контракт,и пахан под задом.
он раб!,контракт,и пахан под задом.
Вроде как в июле должны представить....
Вроде как в июле должны представить....
Неймар в Реале это худший из сценариев...
Неймар в Реале это худший из сценариев...
А может это Реал Мадрид отказался?
А может это Реал Мадрид отказался?