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Неймар отказал «Реалу», но все еще хочет вернуться в «Барселону»

сегодня, 16:33

Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар отказался от возможности присоединиться к «Реалу».

Руководство мадридского клуба на протяжении некоторого времени пыталось подписать звездного бразильца, однако сам форвард отказался.

Однако отмечается, что Неймар до сих пор желает вернуться в «Барселону», откуда он перешел в ПСЖ.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974
   705 / 813
сегодня в 17:29
ненужен он барсе! свалил обратной дороги НЕТ!
NOVA
NOVA
   168 / 813
сегодня в 17:28
Реал сам от него отказался недавно!! а тут уже решили сделать так что типо петушок сам отказал!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ми Ша
   404 / 813
сегодня в 17:28
На самом деле, это его сугубо личные проблемы, понял он или нет. Мое мнение, переходить из Барсы в ПСЖ на пике, это полный зашквар и огромная зп не аргумент, он и так был далеко не беден, а все деньги мира не заработаешь...чуть меньше денег и признание, это куда больше.
его в барсе не будет он раб псж
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Alex12357
   404 / 813
сегодня в 17:24
Если Лысый собирает в команду Африканцев ставших Французами и не желает Неймара ,то зачем туда идти????????Я до сих пор помню взаимоотношения между Зиданом и Роналдо и Карлосом ,они не были дружескими,это были чисто отношения между профессиональными футболистами,так что если Неймар отказал-это его право и это право нужно уважать.
и вот карлос играет головой , пас в никуда ..... а нет, он себе на метров 30 подбрасывал . Уткин в одном из матчей реала
Romeo 777
Romeo 777
   152 / 813
сегодня в 17:23
Неймарка не из таких, кто может отказаться
Ми Ша
Ми Ша ответил Happyboy Barca
   97 / 813
сегодня в 17:22
На самом деле, это его сугубо личные проблемы, понял он или нет. Мое мнение, переходить из Барсы в ПСЖ на пике, это полный зашквар и огромная зп не аргумент, он и так был далеко не беден, а все деньги мира не заработаешь...чуть меньше денег и признание, это куда больше.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Barcelona_Rostov
   404 / 813
сегодня в 17:21
Говорят,что переход в Барсу,это вопрос решенный... Вроде как в июле должны представить....
неужели ты в эту сказку веришь? он попал в рабство и до 2022 года пока не закончится контракт с Катар неймару придется ПОДЧИНЯТЬСЯ шейхам, Неймар сам себе создал яму, думаю и барсе не интересно тратить свыше 200млн за игрока тем более есть те места на поле которые требуют обновления , а именно ЦЗ ЛЗ ЦФ
No problem
No problem
   92 / 813
сегодня в 17:20
Да какой на**** хочет куда то?),
он раб!,контракт,и пахан под задом.
Alex12357
Alex12357
   281 / 813
сегодня в 17:19
Если Лысый собирает в команду Африканцев ставших Французами и не желает Неймара ,то зачем туда идти????????Я до сих пор помню взаимоотношения между Зиданом и Роналдо и Карлосом ,они не были дружескими,это были чисто отношения между профессиональными футболистами,так что если Неймар отказал-это его право и это право нужно уважать.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   167 / 813
сегодня в 17:15
Говорят,что переход в Барсу,это вопрос решенный...
Вроде как в июле должны представить....
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ми Ша
   404 / 813
сегодня в 17:09
Согласен, но это не к Неймару..). Хотя это лишь мое мнение.
если он реально хочет сейчас в барсу то я рад, рад потому что он ОБЛОМАЛСЯ
Ми Ша
Ми Ша ответил Happyboy Barca
   97 / 813
сегодня в 17:08
Согласен, но это не к Неймару..). Хотя это лишь мое мнение.
STVA 1
STVA 1
   29 / 813
сегодня в 17:07
Реалу повезло , что плакса отказался ! Скоро он сбежит из ПСЖ , после того , как шейхи уйдут.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ми Ша
   404 / 813
сегодня в 17:06
Неймар и репутация? Смешно)).
ну согласись поднять хоть как то репутацию можно лишь признав свою ошибку
Ми Ша
Ми Ша ответил Happyboy Barca
   97 / 813
сегодня в 17:04
Неймар и репутация? Смешно)).
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ми Ша
   404 / 813
сегодня в 17:02
Я к тому, что если бы Реал сделал предложение и решение было за Неймаром, то маловероятно, что получили бы отказ. Поэтому я и назвал это взбросом. Другое дело,на сегодня, Шейхи владеют ситуацией, здесь я согласен с тобой.
а я хочу донести тебе что неймар не хочет переходить в реал чтобы окончательно себя похоронить. нет ,дело не в том что он в реале потеряется, я о том что он из-за неудачного сезона вновь может стать насмешкой(перешел к принципиальным соперникам и попал не туда) , надеюсь ты смысл понял, хотя я сейчас под синькой
Ми Ша
Ми Ша ответил Happyboy Barca
   97 / 813
сегодня в 17:00
На самом деле, я только рад, что после выплаты в 222 млн., стало ясно кто есть кто. Пусть футбольные «сливки» собираются в катарском проекте, а в Барсу и Реал идут по настоящему лучшие футболисты.
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 813
сегодня в 16:57
Для начала надо отмазатся от дамы.
Ми Ша
Ми Ша ответил Happyboy Barca
   97 / 813
сегодня в 16:54
Я к тому, что если бы Реал сделал предложение и решение было за Неймаром, то маловероятно, что получили бы отказ. Поэтому я и назвал это взбросом. Другое дело,на сегодня, Шейхи владеют ситуацией, здесь я согласен с тобой.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ми Ша
   404 / 813
сегодня в 16:50
Если бы Реал захотел, Неймар папу родного бы продал, вброс конкретный)).
хм ты это шейхам скажи, он повелся на деньги а теперь жалеет, прошло то время когда реал мог показывать деньги которые сейчас не тянут с шейхами
Ruslik1982
Ruslik1982
   55 / 813
сегодня в 16:44
кому он отказал? кому он нужен? 3 недели играет, 3 месяца судится или на больничной койке
Hamman
Hamman
   417 / 813
сегодня в 16:44
Очень сомневаюсь в правдивости этой новости, но если допустить что это правда - я безгранично благодарен Неймару за этот отказ!
Неймар в Реале это худший из сценариев...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
   404 / 813
сегодня в 16:43
Бред какой-то)) А может это Реал Мадрид отказался?
скорее всего реал отказался, ведь реал отказывался от суареса типа репутация не та,
Ми Ша
Ми Ша ответил 95-shishani-95
   97 / 813
сегодня в 16:42
Если бы Реал захотел, Неймар папу родного бы продал, вброс конкретный)).
95-shishani-95
95-shishani-95
   109 / 813
сегодня в 16:40
Бред какой-то))
А может это Реал Мадрид отказался?
FILL3286
FILL3286
   15 / 813
сегодня в 16:36
Даешь к старухи петушка до пары к перхоти?
Gelious
Gelious
   144 / 813
сегодня в 16:35
Хороший источник, кстати. И ведь поведутся.
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