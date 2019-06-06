Неймар отказал «Реалу», но все еще хочет вернуться в «Барселону»

сегодня, 16:33

Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар отказался от возможности присоединиться к «Реалу».

Руководство мадридского клуба на протяжении некоторого времени пыталось подписать звездного бразильца, однако сам форвард отказался.