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Дзамбротта: «Италия на пути возвращения в когорту элитных сборных»

сегодня, 10:36

Известный в прошлом футболист Джанлука Дзамбротта полагает, что сборная Италии находится на верном пути и вскоре должна вернуться на уровень сильнейших сборных мира.

В отборе к Евро-2020 у «Скуадра Адзурры» максимум очков после трех встреч при разнице мячей 11:0. В последнем матче итальянцы на выезде разгромили Грецию (3:0).

Сейчас важные годы для сборных Италии всех возрастов. Мы видим, что есть значительный прогресс и у главной команды, и у младших. Надеемся, что сборная U-21 добьется успеха на грядущем чемпионате Европы. Италия на пути возвращения в когорту лучших сборных мира.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   94 / 747
сегодня в 12:47
Еще как далеко, что то даже никто не не приходит на ум, а кто вообще в сборной? Да и без Буффона ост с пустыми воротами
BagioR
BagioR
   284 / 747
сегодня в 12:00
Давно его не слышно
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