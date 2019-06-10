Дзамбротта: «Италия на пути возвращения в когорту элитных сборных»

Известный в прошлом футболист Джанлука Дзамбротта полагает, что сборная Италии находится на верном пути и вскоре должна вернуться на уровень сильнейших сборных мира.
В отборе к Евро-2020 у «Скуадра Адзурры» максимум очков после трех встреч при разнице мячей 11:0. В последнем матче итальянцы на выезде разгромили Грецию (3:0).
Сейчас важные годы для сборных Италии всех возрастов. Мы видим, что есть значительный прогресс и у главной команды, и у младших. Надеемся, что сборная U-21 добьется успеха на грядущем чемпионате Европы. Италия на пути возвращения в когорту лучших сборных мира.