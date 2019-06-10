Дзамбротта: «Италия на пути возвращения в когорту элитных сборных»

сегодня, 10:36

Известный в прошлом футболист полагает, что сборная Италии находится на верном пути и вскоре должна вернуться на уровень сильнейших сборных мира.

В отборе к Евро-2020 у «Скуадра Адзурры» максимум очков после трех встреч при разнице мячей 11:0. В последнем матче итальянцы на выезде разгромили Грецию (3:0).