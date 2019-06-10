Роналду: «Буду играть за сборную еще много-много лет»

Нападающий сборной Португалии после победы в Лиге Наций заверил, что он пока не планирует завершать выступления за национальную команду.

Думаю, я еще приношу пользу сборной. Я мотивирован и мне нравится здесь играть. Однако я не вечен, однажды настанет день, когда я не поеду в национальную команду, но на данный момент впереди много-много лет.

Когда команда выигрывает трофеи, люди к этому начинают привыкать, но это хорошее давление. У нашей команды большой потенциал, и я уверен, что в будущем Португалия выиграет еще более важные награды.