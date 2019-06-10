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Роналду: «Буду играть за сборную еще много-много лет»

сегодня, 08:40
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге Наций заверил, что он пока не планирует завершать выступления за национальную команду.

Думаю, я еще приношу пользу сборной. Я мотивирован и мне нравится здесь играть. Однако я не вечен, однажды настанет день, когда я не поеду в национальную команду, но на данный момент впереди много-много лет.

Когда команда выигрывает трофеи, люди к этому начинают привыкать, но это хорошее давление. У нашей команды большой потенциал, и я уверен, что в будущем Португалия выиграет еще более важные награды.

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Все комментарии
Самедов Агил
Самедов Агил
   406 / 747
сегодня в 13:56
Рон профи во всех своих делах, и особенно в футболе и поверит мне если рон почувствует что ни может приносит пользу сборной то он покинет сразу эту сборную!!! Таких единицы! Мне больше месси и барса нравится, но вы глоры как можете говорит хрен всякую про одного из величайших играков всех времен и народов!!!!! Просто на статистику, на голы, на титулы посмотрите его потом уже задумайтесь.... А чего достигли вы сами в этом мире!?
Ruslik1982
Ruslik1982
   55 / 747
сегодня в 13:54
на воротах
Agamaga
Agamaga ответил NGY
сегодня в 13:12
И не надаело тебе сутками нарцисса оправдывать?
GKN
GKN
   335 / 747
сегодня в 11:53
Достойно уважения. Не то что Акинфеев
Novograd
Novograd
   703 / 747
сегодня в 11:51
ну так правильное решение чувак давай до 50 рубайся
mangoх12
mangoх12
   72 / 747
сегодня в 11:47
Снова пиарится на фоне сборной, никто из сборной не высказался про себя а это как петушок сразу выпячивается
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 747
сегодня в 11:37
Удачи, конечно, но много-много не получится...
NGY
NGY ответил VasyaOblomov
   7 / 747
сегодня в 11:32
Без него сборная лучше играет
Да, такие как высовывались из нор и тоже самое кричали, когда Роналду играл за Реал, но столило ему уйти и весь Реал буксанул, а такие крикуны как ты, снова заныкались в свои норы.
NGY
NGY
   7 / 747
сегодня в 11:30
Тага Дага
Сегодня 10:48
Ты раньше был в тени Нани,сейчас в тени Бернарду....
_______________

😂😂😂😂😂

Я конечно понимаю, что у тебя там все подгарает, но надо же взять себя в руки, прежде чем писать подобную охинею!
калач
калач
сегодня в 11:30
еще много много 2 лет
koke90
koke90
   478 / 747
сегодня в 11:25
худший игрок евро.... якорь для сборной
ОПС
ОПС
   132 / 747
сегодня в 11:22
Играть то пусть играет, а вот насчет трофеев тут и другие не против.
barcamilan
barcamilan ответил борька
   330 / 747
сегодня в 11:15
Браво, Роналдо! Истинный кумир, чедесник мяча! Лидер команды!
не роналдо, а роналду, не чедесник а кудесник
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   187 / 747
сегодня в 11:12
Без него сборная лучше играет
cska plus
cska plus
   27 / 747
сегодня в 11:08
Значит Рон чувствует в себе много сил.
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 11:05
спортивное долголетие - штука хорошая
Ravshan878
Ravshan878 ответил борька
   20 / 747
сегодня в 10:55
О дядя Борька .HUT MONEY.
Тага Дага
Тага Дага
   173 / 747
сегодня в 10:48
Ты раньше был в тени Нани,сейчас в тени Бернарду....спасибо им скажи ПЕТУХ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ. ....
борька
борька
   256 / 747
сегодня в 10:44
Браво, Роналдо! Истинный кумир, чедесник мяча! Лидер команды!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Семак иди сюда
   130 / 747
сегодня в 10:40
Клоун
Добавь в свой профиль. Хотя... Ты и так исчерпывающе о себе сказал.
berda2003
berda2003
   198 / 747
сегодня в 10:36
Роня, не зарекайся...
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 747
сегодня в 09:49
Много-много не получится
Alex12357
Alex12357
   221 / 747
сегодня в 09:45
Роналду: «Буду играть за сборную еще много-много лет»-пока не забью в финале хоть один гол ,а так два финала/который выйграла Португалия без меня/!!!
Footbolista
Footbolista ответил Морозовский
   4 / 747
сегодня в 09:34
Нет не с краю...у Дырофеева хата по центру))...
FERIS
FERIS
   95 / 747
сегодня в 09:33
Удачи Рону,здоровья и сил!
Пусть радует болельщиков голами и своей игрой ещё много лет!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   116 / 747
сегодня в 09:30
Играй если хочешь
АС35
АС35 ответил Морозовский
   60 / 747
сегодня в 09:28
Правильный подход Роналду к делу: если, вдруг, Родина позовёт - всегда готов! Ни то, что некоторые: то паузу возьмут, то заявят, что моя хата с краю!
Отлично играл Лига Наций, капитан играл по капитански.
EAGuar As
EAGuar As
   185 / 747
сегодня в 09:26
Удачи .
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   166 / 747
сегодня в 09:24
Клоун
Caniggia
Caniggia
   59 / 747
сегодня в 09:13
Думаю, закончит в сборной после Катара-2022.
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