Роналду: «Буду играть за сборную еще много-много лет»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге Наций заверил, что он пока не планирует завершать выступления за национальную команду.
Думаю, я еще приношу пользу сборной. Я мотивирован и мне нравится здесь играть. Однако я не вечен, однажды настанет день, когда я не поеду в национальную команду, но на данный момент впереди много-много лет.
Когда команда выигрывает трофеи, люди к этому начинают привыкать, но это хорошее давление. У нашей команды большой потенциал, и я уверен, что в будущем Португалия выиграет еще более важные награды.
Сегодня 10:48
Ты раньше был в тени Нани,сейчас в тени Бернарду....
_______________
😂😂😂😂😂
Я конечно понимаю, что у тебя там все подгарает, но надо же взять себя в руки, прежде чем писать подобную охинею!
Сегодня 10:48
Ты раньше был в тени Нани,сейчас в тени Бернарду....
_______________
😂😂😂😂😂
Я конечно понимаю, что у тебя там все подгарает, но надо же взять себя в руки, прежде чем писать подобную охинею!
Пусть радует болельщиков голами и своей игрой ещё много лет!
Пусть радует болельщиков голами и своей игрой ещё много лет!