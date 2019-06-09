Пикфорд: «Когда бил пенальти, немного нервничал»

Голкипер сборной Англии прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.

Это была тяжелая игра. Но мы здорово сыграли, учитывая, что сегодня и в прошлой игре нам пришлось отыграть 120 минут. Мы проявили характер сегодня. Когда я бил пенальти, немного нервничал. На тренировках я часто пробиваю одиннадцатиметровые удары, но в реальной игре все по-другому.