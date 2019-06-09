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Пикфорд: «Когда бил пенальти, немного нервничал»

вчера, 19:45
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария0 : 0Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.

Это была тяжелая игра. Но мы здорово сыграли, учитывая, что сегодня и в прошлой игре нам пришлось отыграть 120 минут. Мы проявили характер сегодня. Когда я бил пенальти, немного нервничал. На тренировках я часто пробиваю одиннадцатиметровые удары, но в реальной игре все по-другому.

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Все комментарии
St David
St David ответил Князь Московский
вчера в 22:29
Какая бравада по поводу отскока в матче за 3 место товарищеского турнира. Аха-ха) Наглосаксы не сложат себе цены, а она - три копейки в базарный день.
довольствуйтесь победой над Сан-Марино, больше вам ничего не светит
Князь Московский
Князь Московский ответил KLUNIO-INTER
   89 / 768
вчера в 22:04
Если они наглосаксы боюсь представить кто такие москали
Не удивительно, что боишься. Свидомые в страхе рождаются и в страхе умирают, а москалей боятся пуще всего. Аха-ха)
beefs
beefs
   114 / 768
вчера в 21:40
Стальные нервы...
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил Князь Московский
вчера в 21:12
Если они наглосаксы боюсь представить кто такие москали
Князь Московский
Князь Московский
   89 / 768
вчера в 20:19
Какая бравада по поводу отскока в матче за 3 место товарищеского турнира. Аха-ха)
Наглосаксы не сложат себе цены, а она - три копейки в базарный день.
OLESOCC
OLESOCC
   333 / 768
вчера в 20:00
Не по братски это, когда вратарь вратарю ...
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