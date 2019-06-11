Джикия: «Понимаем, что Кипр – гораздо более сильный соперник»

Защитник «Спартака» и сборной России прокомментировал победу над Сан-Марино (9:0) в матче квалификации ЧЕ -2020 и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Кипра.

Очень положительные эмоции после такой победы. Хочется всех поздравить с новым рекордом. То, что не удавалось забить в начале матча, никак не давило на нас, ведь мы полностью контролировали ход встречи. Знали, что забьём, – это было лишь делом времени.

Безусловно, понимаем, что Кипр – это гораздо более сильный соперник. Настрой, как всегда, самый серьёзный. В предстоящем матче будем отталкиваться только от своей игры.