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Джикия: «Понимаем, что Кипр – гораздо более сильный соперник»

сегодня, 01:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу над Сан-Марино (9:0) в матче квалификации ЧЕ-2020 и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Кипра.

Очень положительные эмоции после такой победы. Хочется всех поздравить с новым рекордом. То, что не удавалось забить в начале матча, никак не давило на нас, ведь мы полностью контролировали ход встречи. Знали, что забьём, – это было лишь делом времени.

Безусловно, понимаем, что Кипр – это гораздо более сильный соперник. Настрой, как всегда, самый серьёзный. В предстоящем матче будем отталкиваться только от своей игры.

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