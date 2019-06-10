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Черчесов: «Ротация? Не знаю такого слова»

сегодня, 15:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипрЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что в матче отбора к Евро-2020 против Кипра тренерский штаб россиян сделает изменения в составе в сравнении с предыдущей игрой против Сан-Марино (9:0).

Планируется ли ротация? Не знаю такого слова. Завтра есть конкретный матч, у нас есть игроки - кто-то из них готов чуть лучше, кто-то чуть хуже. У каждого есть свои сильные стороны - как у нас, так и у соперника.

Возможно, будут изменения - сегодняшний вечер нам покажет, медицина тоже сделает свои заключения. Все нюансы будут учитываться. Надеюсь, все будут готовы, и тогда придется поломать голову над составом.

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Все комментарии
112910415
112910415
   84 / 748
сегодня в 17:41
большой оригинал !
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил AmIIIeR89
   693 / 748
сегодня в 17:05
Хз, лично меня выбесила замена Ионова и Смолова. Ну есть же молодые игроки, ну попробуй их. Правильно шутят про усатого и агентов, что то там явно не чисто
Смолова для уверености выпустили, он давно не забивал уже, а тут 2 мяча пусть в ворота Сан-Марино, должны положительно на него повлиять. Комличенко ещё не уровень, иначе бы дали шанс, а так даже в заявку не включили.
sir_Alex
sir_Alex
   41 / 748
сегодня в 16:55
Черчесов: «Ротация? Не, не слышал»
dino-hsv
dino-hsv
   98 / 748
сегодня в 16:51
черчесову надо задавать правильные вопросы, а не такие. например: "агенты каких футболистов занесли вам больше перед этой игрой и кого нам следует ждать на поле?"
Garrincha58
Garrincha58
   213 / 748
сегодня в 16:37
не знаешь? потому что ты не тренер, а если бы был тренером то и не говорил так
Верг
Верг
   261 / 748
сегодня в 16:36
Усы знают как за деньги через агентов состав сборной ставить
mihaluch
mihaluch
   61 / 748
сегодня в 16:22
Задача пятёрочку отгрузить, минимум.
beefs
beefs
   111 / 748
сегодня в 16:22
После вбротации бывает ротация...
Павел Амурский
Павел Амурский
   37 / 748
сегодня в 16:17
Черчесов. - Я знаю только спартаковский футбол, а он не приносит успеха.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   173 / 748
сегодня в 16:02
Хз, лично меня выбесила замена Ионова и Смолова. Ну есть же молодые игроки, ну попробуй их. Правильно шутят про усатого и агентов, что то там явно не чисто
putnik59
putnik59
   676 / 748
сегодня в 15:53
Интересно было бы посмотреть на связку Джикия - Беляев и Мирзова на краю
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   143 / 748
сегодня в 15:46
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 748
    сегодня в 15:39
    Планируется ли ротация? Не знаю такого слова.
    .............................................................................................................
    Мог бы и в толковый словарь заглянуть!!!
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
       251 / 748
    сегодня в 15:20
    Мужик!
    311
    311
       35 / 748
    сегодня в 15:18
    Гугл в помощь!)
    КЭТиК
    КЭТиК
       194 / 748
    сегодня в 15:17
    В сборной ротация не предусмотрена.
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