Черчесов: «Ротация? Не знаю такого слова»

Главный тренер сборной России не исключил, что в матче отбора к Евро-2020 против Кипра тренерский штаб россиян сделает изменения в составе в сравнении с предыдущей игрой против Сан-Марино (9:0).

Планируется ли ротация? Не знаю такого слова. Завтра есть конкретный матч, у нас есть игроки - кто-то из них готов чуть лучше, кто-то чуть хуже. У каждого есть свои сильные стороны - как у нас, так и у соперника.

Возможно, будут изменения - сегодняшний вечер нам покажет, медицина тоже сделает свои заключения. Все нюансы будут учитываться. Надеюсь, все будут готовы, и тогда придется поломать голову над составом.