Камболов: «Невероятно сложно покидать „Рубин“»

Защитник «Рубина» попрощался с клубом.

29-летний футболист продолжит карьеру в «Краснодаре», с которым он подписал двухлетний контракт.

Невероятно сложно покидать клуб, в котором я провел большую часть своей карьеры, причем на данный момент это самый яркий этап. Спасибо «Рубину», который заставил поверить в себя после нескольких непростых лет, благодаря которому я вновь получил шанс играть в Премьер-Лиге, а затем и в национальной сборной России.

Спасибо большое болельщикам, руководству, партнерам, всем сотрудникам клуба за постоянную поддержку и веру. Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов. Спасибо, «Рубин»!