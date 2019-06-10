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Камболов: «Невероятно сложно покидать „Рубин“»

сегодня, 16:53

Защитник «Рубина» Руслан Камболов попрощался с клубом.

29-летний футболист продолжит карьеру в «Краснодаре», с которым он подписал двухлетний контракт.

Невероятно сложно покидать клуб, в котором я провел большую часть своей карьеры, причем на данный момент это самый яркий этап. Спасибо «Рубину», который заставил поверить в себя после нескольких непростых лет, благодаря которому я вновь получил шанс играть в Премьер-Лиге, а затем и в национальной сборной России.

Спасибо большое болельщикам, руководству, партнерам, всем сотрудникам клуба за постоянную поддержку и веру. Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов. Спасибо, «Рубин»!

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   13 / 748
сегодня в 18:22
Рубин исчезает и не жалко.
Old16
Old16
   364 / 748
сегодня в 17:47
Удачи !!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   85 / 748
сегодня в 17:31
Рубин дублерами собрался заявляться что ли?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   128 / 748
сегодня в 17:29
Чем быстрее, тем лучше.
борька
борька
   225 / 748
сегодня в 17:19
Удачи, парень!
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