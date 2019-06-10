Жоаозиньо: «„Динамо“ за прошедший год стало для меня настоящей семьей»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо прокомментировал продление контракта с клубом.

Я счастлив, что моя карьера продолжается в «Динамо». Команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьёй. Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в «Динамо» и очень хочу, чтобы сезон-2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился. Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках – в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться! Вперед, «Динамо»!