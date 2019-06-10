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Жоаозиньо: «„Динамо“ за прошедший год стало для меня настоящей семьей»

сегодня, 20:26

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо прокомментировал продление контракта с клубом.

Я счастлив, что моя карьера продолжается в «Динамо». Команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьёй. Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в «Динамо» и очень хочу, чтобы сезон-2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился. Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках – в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться! Вперед, «Динамо»!

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Все комментарии
valt134
valt134
   322 / 742
сегодня в 22:36
Жора, настоящей семьёй был для тебя КРАСНОДАР. Болелы КРАСНОДАРА помнят тебя и УВАЖАЮТ! Считаю ошибкой раннее расставание с тобой. Здоровья и Удачи!!!
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:24
Жо за этот год тоже стал для нас как роДным. Удачи ему в новом сезоне!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   21 / 742
сегодня в 20:28
Посмотрим как играть будешь.
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