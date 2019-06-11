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Дзюба – о списке лучших бомбардиров: «Моя цель – Кержаков, я за ним иду»

сегодня, 01:15
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в преддверии матча квалификации ЧЕ-2020 с Кипром заявил, что намерен превзойти рекордный показатель Александра Кержакова в 30 голов в составе национальной команды. Сейчас на счету Дзюбы 20 мячей за сборную России.

Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель – Кержаков, я за ним иду (улыбается). Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле.

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ballak144
ballak144
сегодня в 03:07
Трепло
CSKA2012
CSKA2012
   170 / 744
сегодня в 02:47
А раньше деревяшкой был ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 744
сегодня в 02:04
Главная цель - это победа команды!!! А самоцель может и во вред командной игре пойти.
Заполярный
Заполярный
   228 / 744
сегодня в 01:44
ГДЕ ЖЕ СТОЛЬКО САН-МОРИН НАБРАТЬ
Mangur
Mangur
   328 / 744
сегодня в 01:24
Удачи Дзюбе
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