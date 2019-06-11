Дзюба – о списке лучших бомбардиров: «Моя цель – Кержаков, я за ним иду»

Нападающий «Зенита» и сборной России в преддверии матча квалификации ЧЕ -2020 с Кипром заявил, что намерен превзойти рекордный показатель в 30 голов в составе национальной команды. Сейчас на счету Дзюбы 20 мячей за сборную России.

Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель – Кержаков, я за ним иду (улыбается). Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле.